«Мы знаем, что делать»: Илья Суцкевер прокомментировал слухи о потенциальных покупателях Safe Superintelligence и заявил, что занял пост гендиректора стартапа

Сооснователь Дэниэл Гросс, который возглавлял компанию, ушёл. По данным СМИ, его «схантила» Meta*.Суцкевер подтвердил, что занимавший должность гендиректора Safe Superintelligence Гросс «больше не часть» стартапа. Его место занял сам Суцкевер. Третий сооснователь Дэниэл Леви — президент компании.Суцкевер добавил, что Safe Superintelligence «польщена» вниманием компаний, которые, по слухам, хотели бы купить стартап, но продолжает работать сама по себе. «У нас есть вычислительные мощности, команда, и мы знаем, что делать. Вместе мы продолжим создавать безопасный суперинтеллект», — привёл он сообщение, отправленное команде и инвесторам.В июне 2025 года источники CNBC говорили, что Safe Superintelligence пытался купить Марк Цукерберг. Когда сделать это не получилось, Meta* якобы «схантила» его сочредителя и главу Дэниэла Гросса.Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер запустил Safe Superintelligence вместе с Гроссом — бывшим главой отдела ИИ-разработок в Apple — и одним бывшим сотрудников OpenAI Дэниэлом Леви в 2024 году. По данным FT, в последнем раунде инвестиций весной 2025 года стартап привлёк $2 млрд при оценке в $32 млрд.При этом, как писала WSJ, продукта у компании нет — и не предвидится: по крайней мере, пока она не создаст «суперинтеллект». Газета отмечала, что Safe Superintelligence работает настолько скрытно, насколько это возможно.Источник: Jack Guez / AFP / Getty Images*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #safesuperintelligence