Nebius Аркадия Воложа запланировала привлечь $3 млрд за счёт размещения облигаций и акций после сделки с Microsoft

Компания выделит Microsoft вычислительные ресурсы в своём дата-центре. Сумма сделки — почти $20 млрд.Добавлено 11 сентября 2025 года. Nebius решила увеличить предложение облигаций и акций на сумму около $750 млн по сравнению с изначальным анонсом $3 млрд. Группа разместит два выпуска облигаций по $1,375 млрд.Nebius Group планирует два выпуска конвертируемых облигаций на общую сумму $2 млрд со сроками погашения в 2030-м и 2032-м, а также размещение акций на $1 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию.Привлечённые средства хотят направить на финансирование роста бизнеса: покупку вычислительных мощностей и оборудования, земельных участков, развитие дата-центров и общекорпоративные цели.Компания объявила о планах после инфраструктурной сделки с Microsoft: последней выделят вычислительные ресурсы в новом дата-центре в Вайнленде, штат Нью-Джерси. Стоимость контрактов составит $17,4 млрд. Также Microsoft сможет закупить «дополнительные услуги» ещё на $2 млрд.На фоне новостей акции Nebius росли более чем на 60%, а стоимость доли Аркадия Воложа в 13% выросла на $1 млрд — до $2,9 млрд, писало Bloomberg. На 20:31 мск 10 сентября 2025 года бумаги компании торгуются по $95,6 за штуку.Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского «Яндекса». Её возглавляет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Компания занимается созданием инфраструктуры для ИИ и развивает Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники) и TripleTen (образовательные сервисы).По итогам 2024 года выручка Nebius выросла на 462% год к году — до $117,5 млн, cкорректированный чистый убыток сократился на 12% — до $282,9 млн. За первые два квартала 2025-го выручка составила $156 млн (+545% год к году), скорректированный чистый убыток — $175,2 млн.Артур ТомилкоДеньги5 маяВолож: «Три ноги Nebius — опытные специалисты, Nvidia и умение строить эффективные дата-центры» Главное из материала Forbes о развитии нового бизнеса основателя «Яндекса». #новости #nebius