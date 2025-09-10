Стоимость доли Аркадия Воложа в Nebius выросла на $1 млрд после новостей о сделке с Microsoft

Предприниматель владеет активами через семейный траст.Теперь стоимость доли Аркадия Воложа в 13% составляет $2,9 млрд — «практически втрое больше», чем в январе 2025 года, пишет Bloomberg.В рамках сделки Nebius выделит Microsoft вычислительные мощности в дата-центре в Вайнленде, США. Общая стоимость контрактов составит $17,4 млрд, но у корпорации также есть возможность докупить дополнительные услуги на $2 млрд.До анонса сделки акции торговались на уровне $64 за штуку, а после подскочили до $107 за бумагу. На 15:15 мск 10 сентября 2025 года стоят по $94,94 на премаркете.Рыночная капитализация Nebius на момент публикации — $22,8 млрд. «Яндекса» — 1,7 трлн рублей, или $20 млрд по курсу ЦБ на 10 сентября 2025 года.Волож. Источник фото: РБКВ июле 2024 года МКПАО «Яндекс» объявил, что нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российских активов и полностью вышла из состава акционеров группы.После этого зарубежная компания сменила название на Nebius Group, а возглавил её сооснователь «Яндекса» Волож. Он ушёл оттуда в июне 2022 года — после попадания под санкции ЕС (в 2024 году их сняли).Компания занимается созданием ИИ-инфраструктуры, развивает сервис по разметке данных Toloka, направление беспилотников Avride и образовательные сервисы TripleTen.В декабре 2024 года Nebius привлекла $700 млн от Nvidia, Accel и других. В 2025 году Toloka получил $72 млн от Bezos Expeditions Джеффа Безоса и техдиректора Shopify Михаила Парахина.По итогам 2024 года выручка Nebius выросла на 462% год к году — до $117,5 млн. Скорректированный чистый убыток сократился на 12%, до $282,9 млн. Выручка за второй квартал 2025-го составила $105,1 млн — на 625% больше год к году. Скорректированный чистый убыток — $91,5 млн.Артур ТомилкоДеньги5 маяВолож: «Три ноги Nebius — опытные специалисты, Nvidia и умение строить эффективные дата-центры» Главное из материала Forbes о развитии нового бизнеса основателя «Яндекса». #новости #nebius