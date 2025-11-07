Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания не нуждается в государственной поддержке для развития ИИ

Накануне финансовый директор Сара Фрайар призвала правительство США предоставить гарантии по кредитам OpenAI для финансирования будущих расходов на вычислительные мощности.Фото ReutersАльтман написал в X, что OpenAI «не нужны» государственные гарантии для финансирования центров обработки данных. «Налогоплательщики не должны спасать компании, которые принимают неудачные бизнес-решения», — подчеркнул он.По его словам, компания обсуждала только «кредитные гарантии» для проектов строительства заводов по производству полупроводников в США, к которым присоединилась «по просьбе правительства».До этого финансовый директор OpenAI в рамках бизнес-конференции Wall Street Journal призвала власти США предоставить гарантии по кредитам на развитие ИИ-инфраструктуры. Она объяснила, что господдержка поможет привлечь «огромные» инвестиции, необходимые для развития вычислительной инфраструктуры и строительства дата-центров.Только в 2025 году разработчик ChatGPT заключил инфраструктурных сделок на $1 трлн. Такой объём вызывает у аналитиков и инвесторов вопросы о том, как компания планирует окупить вложения.При этом её регулярная ожидаемая годовая выручка (ARR) составляет около $13 млрд (70% — это базовые пользовательские подписки), а операционный убыток за первую половину 2025 года равнялся $8 млрд, отмечали собеседники FT.Однако глава Альтман в ходе одного интервью заявил, что выручка «гораздо выше». А на вопрос о том, как компания собирается покрывать свои расходы, указал, что «скептики, критикующие стратегию OpenAI, не отказались бы при этом от её акций».#новости #openai