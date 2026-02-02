xAI выпустила новую модель Grok Imagine 1.0 для генерации видео продолжительностью до десяти секунд

С поддержкой разрешения 720p.Пример генерации. Источник здесь и ниже, если не указано иное: xAIGrok Imagine 1.0, по словам xAI, точнее модели-предшественницы следует промптам, генерирует более детализированные кадры и лучше справляется с плавностью движений.Компания также доработала генерацию аудио: эмоциональный диапазон у героев в кадре теперь может быть шире, а фоновая музыка «идеально синхронизируется» со сценой.В проморолике xAI указала, что протестировать модель можно бесплатно, однако у редактора vc.ru при попытке выбрать 720p-разрешение и продолжительность в десять секунд Grok попросил оформить платную подписку. На то же указывают пользователи.Источник: @alexutopiaИсточник: @tetsuoaiИсточник: @CuriousOne_01xAI выпустила нейросеть для генерации изображений под кодовым названием Aurora в декабре 2024 года. В 2025-м она объединила генератор картинок с генератором видео Grok Imagine и добавила функции редактирования.Ася КарповаAI06.08.2025Видеогенератор Grok «раздел» Тейлор Свифт без специального запроса в тесте редактора The Verge Он также не потребовал подтвердить возраст.#новости