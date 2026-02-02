Популярное
Полина Лааксо
AI

xAI выпустила новую модель Grok Imagine 1.0 для генерации видео продолжительностью до десяти секунд

С поддержкой разрешения 720p.

Пример генерации. Источник здесь и ниже, если не указано иное: xAI
  • Grok Imagine 1.0, по словам xAI, точнее модели-предшественницы следует промптам, генерирует более детализированные кадры и лучше справляется с плавностью движений.
  • Компания также доработала генерацию аудио: эмоциональный диапазон у героев в кадре теперь может быть шире, а фоновая музыка «идеально синхронизируется» со сценой.
  • В проморолике xAI указала, что протестировать модель можно бесплатно, однако у редактора vc.ru при попытке выбрать 720p-разрешение и продолжительность в десять секунд Grok попросил оформить платную подписку. На то же указывают пользователи.
Источник: @alexutopia
Источник: @tetsuoai
Источник: @CuriousOne_01
  • xAI выпустила нейросеть для генерации изображений под кодовым названием Aurora в декабре 2024 года. В 2025-м она объединила генератор картинок с генератором видео Grok Imagine и добавила функции редактирования.
Ася Карпова
AI
Видеогенератор Grok «раздел» Тейлор Свифт без специального запроса в тесте редактора The Verge

Он также не потребовал подтвердить возраст.

Генерации Grok по запросу: «Тейлор Свифт на [фестивале] Коачелла с парнями». Источник: The Verge

