Nvidia завершает переговоры об инвестициях $20 млрд в OpenAI — Bloomberg

В раунде на $100 млрд поучаствуют три компании — Nvidia, Amazon и SoftBank, говорят источники.Договорённость об инвестициях «практически достигнута», утверждают источники Bloomberg. Стороны сделки её никак не комментировали.По данным издания, эти инвестиции — часть большого раунда на $100 млрд. В рамках него в компанию Amazon готова вложить $50 млрд, а SoftBank — ещё $30 млрд, говорят источники.Источники FT рассказывали, что Nvidia может инвестировать до $20 млрд, Amazon обсуждала инвестиции в размере от $10 млрд, Microsoft — ещё «несколько миллиардов долларов».Nvidia и Amazon Web Services — технологические партнёры OpenAI. В сентябре 2025 года Nvidia объявила о намерении инвестировать до $100 млрд в OpenAI — при этом переговоры не продвинулись дальше начальной стадии, писало WSJ. Глава Nvidia Дженсен Хуанг якобы критиковал OpenAI из-за «отсутствия дисциплины» в ведении бизнеса. В конце января 2026-го Хуанг сказал журналистам, что слухи о его недовольстве OpenAI — это «ерунда».Данила БычковAIвчераOpenAI недовольна некоторыми чипами Nvidia и начала поиск альтернативных решений — Reuters Из-за этого могла сорваться сделка между компаниями на $100 млрд.#новости #openai #nvidia