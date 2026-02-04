Популярное
Евгения Евсеева
AI

Nvidia завершает переговоры об инвестициях $20 млрд в OpenAI — Bloomberg

В раунде на $100 млрд поучаствуют три компании — Nvidia, Amazon и SoftBank, говорят источники.

  • Договорённость об инвестициях «практически достигнута», утверждают источники Bloomberg. Стороны сделки её никак не комментировали.
  • По данным издания, эти инвестиции — часть большого раунда на $100 млрд. В рамках него в компанию Amazon готова вложить $50 млрд, а SoftBank — ещё $30 млрд, говорят источники.
  • Источники FT рассказывали, что Nvidia может инвестировать до $20 млрд, Amazon обсуждала инвестиции в размере от $10 млрд, Microsoft — ещё «несколько миллиардов долларов».
  • Nvidia и Amazon Web Services — технологические партнёры OpenAI. В сентябре 2025 года Nvidia объявила о намерении инвестировать до $100 млрд в OpenAI — при этом переговоры не продвинулись дальше начальной стадии, писало WSJ. Глава Nvidia Дженсен Хуанг якобы критиковал OpenAI из-за «отсутствия дисциплины» в ведении бизнеса. В конце января 2026-го Хуанг сказал журналистам, что слухи о его недовольстве OpenAI — это «ерунда».
Данила Бычков
AI
OpenAI недовольна некоторыми чипами Nvidia и начала поиск альтернативных решений — Reuters

Из-за этого могла сорваться сделка между компаниями на $100 млрд.

