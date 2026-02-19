Google сделала ссылки на сайты в ИИ-сводках «более заметными» на фоне жалоб на падение трафика

На деле это вряд ли увеличит число переходов на сайты, пишут СМИ.Источник: аккаунт вице-президента по продуктам Google Search в XВице-президент Google по продуктам в поиске Робби Стейн рассказал в X, что компания обновила раздел с ИИ-сводками от Gemini и «Режим ИИ».Теперь, если навести курсор на гиперссылку, отобразится всплывающее окно с превью сайта, откуда нейросеть взяла информацию. Сами значки ссылок в настольном и мобильном приложениях стали «более информативными и заметными».По задумке, обновлённый дизайн должен побудить читать первоисточник. Однако, если пользователь уже получил готовый ответ Gemini, он всё равно не станет кликать по ссылкам, пишет Phone Arena.После перехода на ИИ-сводки в мае 2024 года издатели раскритиковали Google за «скрытие» ссылок в AI Overviews, отмечает 9to5Google. По данным компании на май 2025 года, сводками пользовались около 1,5 млрд человек.В июне 2025-го WSJ подсчитало, что поисковый трафик The HuffPost и The Washington Post упал «больше чем вполовину», а Business Insider — на 55% за три года из-за чат-ботов и ИИ-сводок в Google. В июле Альянс независимых издателей подал жалобу в Еврокомиссию из-за того, что Google неправомерно использует их контент в AI-Overviews.#новости