Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
AI

Pika Labs анонсировала генератор ИИ-двойников Pika AI Selves — нейроверсию себя можно будет подключить к Telegram, WhatsApp*, iMessage и Slack

Сервис тестируют в закрытом режиме, но можно записаться в лист ожидания.

Источник здесь и далее: Pika Labs
  • Чтобы создать двойника в Pika AI Selves, нужно загрузить селфи, записать аудио с голосом и ответить на несколько вопросов. Среди примеров на сайте — «Вы человек стеснительный или смелый?» Создавать себя необязательно, но клонировать реального человека без явного на то разрешения правила запрещают.
  • Двойник сможет писать, разговаривать, генерировать фото и видео, а пользователь — направлять, если что-то не нравится. Например, можно попросить своего аватара создавать более непринуждённые снимки или изучить список текстов, чтобы точнее соблюдать авторский стиль.
  • На старте подключить бота можно к Slack, Telegram, WhatsApp*, Discord, Signal, iMessage и Google Chat. В примерах самой Pika двойник сам звонит нужному собеседнику, отвечает на SMS, делится новостями в X и фотографиями в Instagram*. Список интеграций будут расширять.
  • Аватар может работать к личный ассистент, отвечая коллегам, романтическим партнёрам и подписчикам письменно и устно, наполнять контентом соцсети, составлять черновики отчётов, разрабатывать сайты по текстовым промптам, продумывать рабочие процессы и продукты и докручивать идеи.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Советы по медицинским, юридическим и финансовым вопросам двойник давать не будет. А про неприемлемые и опасные ответы можно сообщать модераторам.

  • У сгенерированных фотографий и видео будет водяной знак. Права на интеллектуальную собственность — чаты, картинки, видео, аудио и любой другой контент, который генерирует ИИ-двойник, — будут принадлежать самому пользователю.

  • Компания говорит, что не будет использовать данные, которые загружает пользователь, включая внешний образ, при обучении моделей. Все они также сотрутся при удалении аккаунта.

Проморолик сервиса
  • Компания утверждает, что это не чат-бот и не агент, а «целостное продолжение» человека, которое последний «рожает». Отличие в том, что нейроверсия может «жить лучшую жизнь»: колесить по миру, владеть самыми разными языками, не уставать на работе и делать то, что не даётся «оригинальной» версии.
  • В качестве примера Pika Labs приводит вымышленный сценарий: в жизни пользователь работает бухгалтером и плачет в офисной уборной, а в интернете его ИИ-версия выкладывает музыкальные клипы для 80 тысяч зрителей, даёт видеоинтервью, обменивается голосовыми сообщениями с фанатами, которым «спасла жизнь», и зарабатывает на рекламных контрактах.
  • Дату публичного запуска Pika AI Selves не анонсировали. На этапе раннего бета-тестирования сервис будет полностью бесплатным. Позже компания уберёт часть функций в платные подписки. Цены анонсируют потом.
  • Pika Labs — это американский разработчик ИИ-сервиса Pika, где можно генерировать видео по текстовому запросу, анимировать картинки, создавать дипфейки, вписывать объекты с фотографии в ролик. У него также есть соцсеть с вертикальными ИИ-видео.
Валерия Ильина
Истории
«Вокруг одни боты, фейки и сгенерированный контент»: что такое теория «мёртвого интернета»

Правдива ли она или её сторонники носят шапочку из фольги.

«Вокруг одни боты, фейки и сгенерированный контент»: что такое теория «мёртвого интернета»

*Meta, владеющая Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

2
2
1
1
8 комментариев