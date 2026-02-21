Pika Labs анонсировала генератор ИИ-двойников Pika AI Selves — нейроверсию себя можно будет подключить к Telegram, WhatsApp*, iMessage и Slack

У сгенерированных фотографий и видео будет водяной знак. Права на интеллектуальную собственность — чаты, картинки, видео, аудио и любой другой контент, который генерирует ИИ-двойник, — будут принадлежать самому пользователю.

Компания говорит, что не будет использовать данные, которые загружает пользователь, включая внешний образ, при обучении моделей. Все они также сотрутся при удалении аккаунта.

