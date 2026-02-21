Pika Labs анонсировала генератор ИИ-двойников Pika AI Selves — нейроверсию себя можно будет подключить к Telegram, WhatsApp*, iMessage и Slack

Сервис тестируют в закрытом режиме, но можно записаться в лист ожидания.Источник здесь и далее: Pika LabsЧтобы создать двойника в Pika AI Selves, нужно загрузить селфи, записать аудио с голосом и ответить на несколько вопросов. Среди примеров на сайте — «Вы человек стеснительный или смелый?» Создавать себя необязательно, но клонировать реального человека без явного на то разрешения правила запрещают.Двойник сможет писать, разговаривать, генерировать фото и видео, а пользователь — направлять, если что-то не нравится. Например, можно попросить своего аватара создавать более непринуждённые снимки или изучить список текстов, чтобы точнее соблюдать авторский стиль.На старте подключить бота можно к Slack, Telegram, WhatsApp*, Discord, Signal, iMessage и Google Chat. В примерах самой Pika двойник сам звонит нужному собеседнику, отвечает на SMS, делится новостями в X и фотографиями в Instagram*. Список интеграций будут расширять.Аватар может работать к личный ассистент, отвечая коллегам, романтическим партнёрам и подписчикам письменно и устно, наполнять контентом соцсети, составлять черновики отчётов, разрабатывать сайты по текстовым промптам, продумывать рабочие процессы и продукты и докручивать идеи.Скриншот vc.ruСоветы по медицинским, юридическим и финансовым вопросам двойник давать не будет. А про неприемлемые и опасные ответы можно сообщать модераторам.У сгенерированных фотографий и видео будет водяной знак. Права на интеллектуальную собственность — чаты, картинки, видео, аудио и любой другой контент, который генерирует ИИ-двойник, — будут принадлежать самому пользователю.Компания говорит, что не будет использовать данные, которые загружает пользователь, включая внешний образ, при обучении моделей. Все они также сотрутся при удалении аккаунта.Проморолик сервисаКомпания утверждает, что это не чат-бот и не агент, а «целостное продолжение» человека, которое последний «рожает». Отличие в том, что нейроверсия может «жить лучшую жизнь»: колесить по миру, владеть самыми разными языками, не уставать на работе и делать то, что не даётся «оригинальной» версии.В качестве примера Pika Labs приводит вымышленный сценарий: в жизни пользователь работает бухгалтером и плачет в офисной уборной, а в интернете его ИИ-версия выкладывает музыкальные клипы для 80 тысяч зрителей, даёт видеоинтервью, обменивается голосовыми сообщениями с фанатами, которым «спасла жизнь», и зарабатывает на рекламных контрактах.Дату публичного запуска Pika AI Selves не анонсировали. На этапе раннего бета-тестирования сервис будет полностью бесплатным. Позже компания уберёт часть функций в платные подписки. Цены анонсируют потом.Pika Labs — это американский разработчик ИИ-сервиса Pika, где можно генерировать видео по текстовому запросу, анимировать картинки, создавать дипфейки, вписывать объекты с фотографии в ролик. У него также есть соцсеть с вертикальными ИИ-видео.Валерия ИльинаИстории07.09.2025«Вокруг одни боты, фейки и сгенерированный контент»: что такое теория «мёртвого интернета» Правдива ли она или её сторонники носят шапочку из фольги.*Meta, владеющая Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена. #новости