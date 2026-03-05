Oracle запланировала сократить «тысячи» человек на фоне растущих расходов на масштабирование дата-центров — Bloomberg

На конец мая 2025 года в компании работало 162 тысячи человек.Источник фото: Kimberly White / Getty ImagesСокращения затронут разные подразделения Oracle. Упразднят в том числе позиции, потребность в которых отпадает с развитием нейросетей, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.По их словам, на неделе со 2 марта 2026 года компания также объявила сотрудникам, что пересмотрит открытые вакансии в облачном подразделении и, вероятно, «замедлит или заморозит» наём. В Oracle отказались от комментариев.В сентябре 2025 года WSJ узнало о соглашении OpenAI и Oracle о покупке вычислительных мощностей на $300 млрд. Издание тогда писало, что сделка рискованная для обеих сторон. Убыточная OpenAI «сжигает больше денег, чем любой другой стартап». А Oracle, чья контрактная выручка во многом будет зависеть именно от OpenAI, скорее всего, придётся брать кредиты, чтобы закупить чипы для будущих центров.В декабре Oracle предупредила, что её капитальные расходы по итогам финансового 2026 года составят около $50 млрд вместо ранее прогнозируемых $35 млрд.Она также запланировала привлечь до $50 млрд в 2026 году, чтобы масштабировать облачную инфраструктуру и покрыть спрос со стороны крупных клиентов, включая AMD, Nvidia, Meta*, OpenAI, TikTok и xAI. Около половины Oracle собирается привлечь за счёт размещения акций, остальное — через выпуск облигаций.Выручка компании за второй квартал финансового 2026 года составила $16,06 млрд, а чистая прибыль — $6,14 млрд. По третьему кварталу она отчитается 10 марта 2026-го. Акции растут на 22:58 мск на 0,52% и торгуются на отметке $153,18 за штуку.Полина ЛааксоКарьера27 февр«Большинство компаний придут к тому же»: Джек Дорси объявил о сокращении свыше 40% штата Block на фоне развития ИИ — акции прибавили 24% 40% — это больше 4000 человек.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости