Полина Лааксо
AI

Oracle запланировала сократить «тысячи» человек на фоне растущих расходов на масштабирование дата-центров — Bloomberg

На конец мая 2025 года в компании работало 162 тысячи человек.

Источник фото: Kimberly White / Getty Images
  • Сокращения затронут разные подразделения Oracle. Упразднят в том числе позиции, потребность в которых отпадает с развитием нейросетей, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
  • По их словам, на неделе со 2 марта 2026 года компания также объявила сотрудникам, что пересмотрит открытые вакансии в облачном подразделении и, вероятно, «замедлит или заморозит» наём. В Oracle отказались от комментариев.
  • В сентябре 2025 года WSJ узнало о соглашении OpenAI и Oracle о покупке вычислительных мощностей на $300 млрд. Издание тогда писало, что сделка рискованная для обеих сторон. Убыточная OpenAI «сжигает больше денег, чем любой другой стартап». А Oracle, чья контрактная выручка во многом будет зависеть именно от OpenAI, скорее всего, придётся брать кредиты, чтобы закупить чипы для будущих центров.
  • В декабре Oracle предупредила, что её капитальные расходы по итогам финансового 2026 года составят около $50 млрд вместо ранее прогнозируемых $35 млрд.
  • Она также запланировала привлечь до $50 млрд в 2026 году, чтобы масштабировать облачную инфраструктуру и покрыть спрос со стороны крупных клиентов, включая AMD, Nvidia, Meta*, OpenAI, TikTok и xAI. Около половины Oracle собирается привлечь за счёт размещения акций, остальное — через выпуск облигаций.
  • Выручка компании за второй квартал финансового 2026 года составила $16,06 млрд, а чистая прибыль — $6,14 млрд. По третьему кварталу она отчитается 10 марта 2026-го. Акции растут на 22:58 мск на 0,52% и торгуются на отметке $153,18 за штуку.
Полина Лааксо
Карьера
«Большинство компаний придут к тому же»: Джек Дорси объявил о сокращении свыше 40% штата Block на фоне развития ИИ — акции прибавили 24%

40% — это больше 4000 человек.

Дорси. Источник фото: The Verge

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

