Cursor запланировал привлечь $2 млрд при оценке свыше $50 млрд — источники

В ноябре 2025-го инвесторы оценивали разработчика ИИ-редактора кода в $29,3 млрд.Сооснователь и гендиректор Cursor Майкл Труэлл. Источник: Austen Diamond / WSJCursor ведёт переговоры о привлечении около $2 млрд при оценке более чем $50 млрд до инвестиций, рассказали источники Bloomberg и TechCrunch. Раунд могут возглавить Thrive и Andreessen Horowitz. Среди других возможных инвесторов — Battery Ventures и Nvidia.Условия сделки ещё могут измениться, отмечают издания. В Cursor отказались от комментариев. В Andreessen Horowitz, Nvidia и Thrive не ответили на запросы Bloomberg.В случае закрытия сделки стартап почти удвоит свою оценку: в ноябре 2025-го он привлёк $2,3 млрд при оценке $29,3 млрд.ИИ-редактор кода Cursor основали в 2022 году Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер во время учёбы в MIT. Осенью 2025 года стартап представил модель Composer для агентного программирования, в марте 2026-го — Composer 2.В апреле компания выпустила Cursor 3 с переработанным интерфейсом, который ориентирован не на работу с файлами, а на управление ИИ-агентами. Bloomberg писало, что около 60% выручки компания получает от корпоративных клиентов.Ася КарповаAI16 янв«Он вроде бы работает»: Cursor провёл эксперимент и попросил ИИ-агентов за неделю написать браузер Лучшей моделью для долгой работы, по словам исследователей, оказалась GPT-5.2.