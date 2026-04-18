Таня Боброва
AI

Cursor запланировал привлечь $2 млрд при оценке свыше $50 млрд — источники

В ноябре 2025-го инвесторы оценивали разработчика ИИ-редактора кода в $29,3 млрд.

Сооснователь и гендиректор Cursor Майкл Труэлл. Источник: Austen Diamond / WSJ
  • Cursor ведёт переговоры о привлечении около $2 млрд при оценке более чем $50 млрд до инвестиций, рассказали источники Bloomberg и TechCrunch. Раунд могут возглавить Thrive и Andreessen Horowitz. Среди других возможных инвесторов — Battery Ventures и Nvidia.
  • Условия сделки ещё могут измениться, отмечают издания. В Cursor отказались от комментариев. В Andreessen Horowitz, Nvidia и Thrive не ответили на запросы Bloomberg.
  • В случае закрытия сделки стартап почти удвоит свою оценку: в ноябре 2025-го он привлёк $2,3 млрд при оценке $29,3 млрд.
  • ИИ-редактор кода Cursor основали в 2022 году Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер во время учёбы в MIT. Осенью 2025 года стартап представил модель Composer для агентного программирования, в марте 2026-го — Composer 2.
  • В апреле компания выпустила Cursor 3 с переработанным интерфейсом, который ориентирован не на работу с файлами, а на управление ИИ-агентами. Bloomberg писало, что около 60% выручки компания получает от корпоративных клиентов.
