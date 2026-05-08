OpenAI выпустила агентное расширение Codex для Chrome

На macOS и Windows.Источник: OpenAIOpenAI заявила, что её ИИ-агент для написания кода в Codex стал лучше справляться с автономной работой на сайтах, поэтому для Chrome выпустили отдельное расширение.ИИ-помощник может параллельно работать на нескольких вкладках в фоновом режиме. Например, помогать с проверкой работы сайтов и отладкой кода или анализом и обновлением CRM-систем.Codex также можно дать доступ к почте и другим сервисам Google для дополнительного контекста.Источник: OpenAIДля работы нужно открыть приложение Codex внутри ChatGPT, перейти в раздел «Плагины» и установить оттуда расширение для Chrome. Оно доступно для macOS и Windows.Поддержку плагина пока не добавили в ЕС и Великобритании, но обещают сделать это в ближайшее время.OpenAI развивала браузерного агента Operator как отдельное веб-приложение с января 2025 года. Первая версия долго справлялась с задачами и плохо ориентировалась в интерфейсах, как писали пользователи. С августе того же года компания остановила работу сайта и добавила агентный режим в ChatGPT и Codex. В октябре 2025-го выпустила браузер ChatGPT Atlas с режимом ИИ-агента.20 марта 2026 года WSJ узнало, что OpenAI планирует объединить ChatGPT, Codex и Atlas в «суперприложение».Ася Карпова