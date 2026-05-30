Функция Codex, которая позволяет ИИ-агентам использовать компьютер, получила поддержку Windows

На macOS она работает с апреля 2026 года. Источник здесь и далее: OpenAIФункция Computer Use в Codex даёт возможность ИИ-агентам выполнять действия на компьютере без участия пользователя: видеть экраны, запускать приложения, вводить текст.Поддержку агентной работы с Windows добавили и в десктопное приложение, которое выпустили в марте 2026-го, и в мобильные приложения ChatGPT на iOS и Android. По словам разработчиков, можно запустить агента на компьютере, а потом контролировать и направлять его с телефона.Среди возможных пользовательских сценариев — тестирование приложений, поиск и исправление ошибок, ревью кода.Для подключения на десктопе нужно зайти в раздел Computer Use в настройках и разрешить использовать приложения (строка Any App). После этого в промптах можно будет прописывать как сам компьютер, так и конкретные программы, установленные на него, — как в скринкасте выше.Подключить смартфон можно в разделе Connections. Приложение покажет QR-код, который нужно будет отсканировать с помощью мобильной версии ChatGPT.Ася КарповаAI21 маяCodex для создания интерфейсов, презентаций, исправления багов и постановки задач команде: инструкции от OpenAI с готовыми автоматизациями Несколько промптов и навыков в заметке, остальные — на сайте OpenAI Developers.OpenAI также добавила поиск по содержимому чатов, чтобы было проще найти нужные «ветки» по ключевым словам.#новости #openai #codex