Microsoft планирует объединить GitHub Copilot, Copilot Cowork и чат-бота Copilot в «суперапп» — Fortune

Чтобы повысить ценность Copilot в целом и избавить пользователей от путаницы и необходимости переключаться между приложениями, рассказали источники.Сатья Наделла. Источник фото: Inc MagazineПо данным источников Fortune, Microsoft хочет добавить в будущий «суперапп» чат-бота Copilot, ИИ-помощника для программирования GitHub Copilot, ИИ-агента Copilot Cowork, который работает с продуктами Microsoft 365 вроде Outlook, Teams, Excel, PowerPoint и SharePoint, и ещё одного агента под кодовым названием Autopilot.Основная идея — предоставить пользователям «одно окно» для работы с продуктами «бренда» Copilot, сохранив возможность использовать их и за его пределами.Компания может поделиться деталями на конференции для разработчиков Microsoft Build, которая пройдёт 2-3 июня 2026 года, но само приложение не покажет, сообщили собеседники издания. Запустить его рассчитывают до конца лета этого же года.Внутри проект называют «Единым Copilot». Его возглавляет Джейкоб Андреу — руководитель подразделения Copilot. Он получил должность в марте 2026 года, а до этого отвечал за продукт и развитие в Microsoft AI и работал на аналогичной позиции в Snap, компании-разработчике Snapchat.В том же марте глава Microsoft Сатья Наделла объединил все отделы, занимающиеся потребительскими и коммерческими продуктами Copilot, в одно подразделение. Работая отдельно, команды не могли выработать общее стратегическое видение.Сначала продукты Copilot во многом зависели от моделей OpenAI, напомнило Fortune. Кроме того, название Copilot техкорпорация раздавала самым разным ИИ-инструментам — корпоративным, потребительским, специализированным, — что в итоге «запутало пользователей».Создание единого приложения может помочь Microsoft укрепить «бренд» Copilot и увеличить аудиторию его сервисов. У GitHub Copilot более 4,7 млн платящих подписчиков, но на рынке ИИ-помощников для программирования он конкурирует с Cursor и Claude Claude.Чат-бот Microsoft Copilot «сильно отстаёт» от ChatGPT и Gemini по числу активных пользователей (показатели Fortune не приводит). А за функции Copilot в приложениях офисного пакета Microsoft 365 платят менее 4,5% из 450 млн подписчиков.О создании «супераппа» думает не только Microsoft. Илон Маск не раз выражал желание превратить X в «приложение для всего».В марте 2026 года WSJ со ссылкой на источники рассказало, что OpenAI хочет объединить в одну десктопную платформу чат-бота ChatGPT, браузер Atlas и сервис для программирования Codex — в том числе чтобы оптимизировать ресурсы для конкуренции с Anthropic.Артур Томилко