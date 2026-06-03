Оценка китайской DeepSeek выросла до $52-59 млрд в ходе переговоров о первых внешних инвестициях — Reuters

В апреле 2026 года стартап рассчитывал на оценку в $10 млрд, говорили источники.Источник: Dado Ruvic / CryptoBriefing Китайская компания запланировала привлечь около 50 млрд юаней ($7,4 млрд), рассказали знакомые с вопросом источники Reuters. Около 20 млрд юаней планирует вложить основатель Лян Вэньфэн, ещё 10 млрд — Tencent, 5 млрд — разработчик аккумуляторов для электромобилей CATL, добавили они.DeepSeek также якобы находится на заключительном этапе переговоров с китайским нацфондом ИИ, разработчиком игр NetEase и маркетплейсом JD.com. Всего инвесторов, по плану, будет меньше десяти, пишет издание.По словам собеседников агентства, в ходе раунда DeepSeek могут оценить в 350-400 млрд юаней ($52-59 млрд) после инвестиций. В апреле 2026 года источники The Information говорили, что стартап обсуждает привлечение как минимум $300 млн при оценке $10 млрд. Затем, по их словам, оценка выросла до $20 млрд. После, по данным FT, — до $45 млрд.По словам Bloomberg, DeepSeek принадлежит китайскому хедж-фонду Zhejiang High-Flyer Asset Management, сооснователь которого Вэньфэн запустил проект в 2023 году. Это помогало стартапу до сих пор не привлекать внешний капитал, отмечает Reuters. Но теперь ИИ-компании всё больше создают агентов для более сложных задач, которые требуют значительно больше вычислительных мощностей.DeepSeek может закрыть раунд в течение нескольких недель, говорят источники. Они отметили, что финансовые детали и состав инвесторов ещё могут поменяться.Внимание в Кремниевой долине стартап привлёк, когда выпустил превью-версию R1 с возможностью рассуждений в ноябре 2024 года и полную — в январе 2025-го. В апреле 2026 года DeepSeek представила модели V4-Pro с 1,6 трлн параметров и V4-Flash c 248 млрд параметров.#новости #deepseek