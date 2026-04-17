Китайская DeepSeek ведёт переговоры о привлечении первых внешних инвестиций при оценке $10 млрд — The Information

До этого она отклоняла предложения инвесторов, пишет издание.Источник: Dado Ruvic / CryptoBriefingИИ-стартап ведёт переговоры о привлечении как минимум $300 млн, рассказали знакомые с вопросом источники The Information. Его материал приводят Reuters и Quartz.Сделка стала бы первым случаем, когда DeepSeek обратилась за внешним капиталом. По словам The Information, до этого компания отклоняла предложения от китайских венчурных фондов и крупных ИТ-компаний.При этом потенциальных инвесторов из США может отпугнуть то, что это компания из Китая. DeepSeek не ответила на запрос Reuters о комментарии.Отношения DeepSeek с американскими производителями чипов — ещё одна «точка напряжения»: в феврале 2026 года Reuters рассказало, что стартап обучал свою новейшую ИИ-модель на передовых чипах Nvidia Blackwell в обход экспортных ограничений США. OpenAI обвиняла китайскую компанию в незаконном использовании её технологий для обучения ИИ-моделей, а Anthropic — в краже данных из чат-бота Claude.DeepSeek основали в 2023 году в Ханчжоу. Внимание в Кремниевой долине она привлекла, когда выпустила превью-версию R1 с возможностью рассуждений в ноябре 2024 года и полную — в январе 2025-го. В декабре компания представила линейку моделей V3.2, которые решают международные олимпиады по программированию и математике «на золотую медаль».Ася Карпова
AI
10.12.2025