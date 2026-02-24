DeepSeek обучала свою новейшую ИИ-модель на передовых чипах Nvidia Blackwell в обход экспортных ограничений США — Reuters

OpenAI также обвиняла компанию в использовании её технологий. Источник: BloombergНовейшая модель от DeepSeek, которая должна выйти «в ближайшее время», обучалась на передовых чипах Nvidia, пишет Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.Власти США считают, что к выходу модели компания удалит технические индикаторы, которые могут раскрыть использование технологий Nvidia. Чипы Blackwell могут быть сосредоточены в дата-центрах DeepSeek во Внутренней Монголии, отмечает Reuters.Опрошенные изданием эксперты говорят, что зависимость китайских разработчиков ИИ от «контрабандных» чипов Blackwell свидетельствует об «огромном дефиците» отечественных ИИ-чипов в Китае.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В начале декабря 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил поставки H200 в Китай.Вслед за этим FT сообщило, что китайские регуляторы решили ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение Трампа. По данным издания, правительство КНР хочет добиться полной независимости в сфере полупроводников.В январе 2026 года власти США утвердили правила экспорта в Китай процессоров H200 от Nvidia. Они должны быть доступны в первую очередь американским клиентам, а поставки в Китай — не превышать 50% от проданных в США чипов.В ответ власти Китая «фактически запретили» ввоз в страну чипов Nvidia H200, сообщало Reuters. При этом, по данным Nikkei Asia, в стране работали над правилами, определяющими, сколько процессоров китайские компании могут покупать у иностранных производителей.В конце января 2026-го Bloomberg писало, что китайские власти разрешили Alibaba, Tencent и ByteDance закупить чипы H200 у Nvidia, но обязали их приобрести вдобавок процессоры местного производства. Позже в список компаний также добавили DeepSeek.#новости #deepseek #nvidia