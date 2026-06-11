Meta* завершила операционное разделение с Manus на фоне запрета сделки по покупке стартапа властями Китая — Bloomberg

Сотрудникам Manus закрыли доступ к внутренним системам компании.Источник: BloombergMeta* сделала ключевой шаг к сворачиванию сделки по покупке Manus за предполагаемые $2 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Сотрудники корпорации больше не могут использовать инструменты Manus для внутренних проектов.Во внутренней записке руководство компании назвало процесс «сворачиванием» и попросило сотрудников перенести существующие проекты на платформы Meta*. Работникам Manus также закрыли доступ к внутренним системам и данным Meta*, отмечает издание.Разделение компаний происходит на фоне попытки основателей Manus выкупить стартап обратно из-за запрета сделки властями КНР. В мае 2026-го Bloomberg писало, что для этого они планируют привлечь около $1 млрд.Сделку заключили в конце 2025 года, её сумма могла составить около $2 млрд. В апреле 2026 года китайский регулятор потребовал отменить покупку Manus. Компаниям дали «несколько недель» на расторжение сделки, пригрозив «санкциями». Какими — неизвестно.В июне 2026 года Reuters писало, что Китай запретил перевозить в другие страны бизнес и сотрудников компаний из «стратегически важных отраслей». Предпосылкой этого решения послужила история Manus, который перенёс бизнес в Сингапур и попытался продать его Meta*.Данила БычковКарьера26 маяВласти Китая начали ограничивать выезд из страны для основателей и ключевых специалистов ИИ-компаний — Bloomberg Они должны получать специальные разрешения.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta #manus