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Данила Бычков
AI

Meta* завершила операционное разделение с Manus на фоне запрета сделки по покупке стартапа властями Китая — Bloomberg

Сотрудникам Manus закрыли доступ к внутренним системам компании.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Meta* сделала ключевой шаг к сворачиванию сделки по покупке Manus за предполагаемые $2 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Сотрудники корпорации больше не могут использовать инструменты Manus для внутренних проектов.
  • Во внутренней записке руководство компании назвало процесс «сворачиванием» и попросило сотрудников перенести существующие проекты на платформы Meta*. Работникам Manus также закрыли доступ к внутренним системам и данным Meta*, отмечает издание.
  • Разделение компаний происходит на фоне попытки основателей Manus выкупить стартап обратно из-за запрета сделки властями КНР. В мае 2026-го Bloomberg писало, что для этого они планируют привлечь около $1 млрд.
  • Сделку заключили в конце 2025 года, её сумма могла составить около $2 млрд. В апреле 2026 года китайский регулятор потребовал отменить покупку Manus. Компаниям дали «несколько недель» на расторжение сделки, пригрозив «санкциями». Какими — неизвестно.
  • В июне 2026 года Reuters писало, что Китай запретил перевозить в другие страны бизнес и сотрудников компаний из «стратегически важных отраслей». Предпосылкой этого решения послужила история Manus, который перенёс бизнес в Сингапур и попытался продать его Meta*.
Данила Бычков
Карьера
Власти Китая начали ограничивать выезд из страны для основателей и ключевых специалистов ИИ-компаний — Bloomberg

Они должны получать специальные разрешения.

Источник: NBC

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta #manus

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