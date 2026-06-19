Получившие ранний доступ к Mythos клиенты Anthropic сохранили его и после требования властей США заблокировать Fable 5 и Mythos 5 для иностранцев — Bloomberg

В рамках Project Glasswing.Источник: Gabby Jones / BloombergНекоторые компании, которым Anthropic дала доступ для тестирования Mythos Preview перед публичным запуском, сохранили его, узнало Bloomberg.Речь идёт о части участников Project Glasswing — анонсированного в апреле 2026 года проекта для обеспечения безопасности «наиболее важного ПО в мире». Наличие доступа подтвердили, в частности, компании Dragos и Cisco Systems.Anthropic представила Mythos Preview в апреле. В начале июня выпустили Fable 5 — общедоступную модель класса Mythos с ограничениями безопасности, а также закрытую Mythos 5 — для «небольшой группы» специалистов.Спустя несколько дней Anthropic заявила, что власти США потребовали приостановить доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 всем иностранцам. Стартап отключил их для всех клиентов. Доступ к остальным моделям останется без изменений, отмечала компания. Mythos Preview в релизе не упоминали.Anthropic пытается добиться отмены ограничений для Fable 5 и Mythos 5. Результатов встреча пока не принесла.Артур ТомилкоAI23 маяAnthropic рассказала о промежуточных результатах проекта по поиску уязвимостей в ПО с помощью модели Mythos: ИИ находит критические «дыры» быстрее, чем их успевают исправлять За месяц партнёры компании обнаружили больше 10 тысяч багов с высокой или критической степенью опасности. #новости #anthropic