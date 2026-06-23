Meta* приостановила программу отслеживания действий сотрудников для обучения ИИ после внутренней утечки данных

Личные переписки, расшифровки разговоров и показатели эффективности работников оказались доступны «внутри компании». Фото Bloomberg В апреле 2026 года Reuters со ссылкой на внутренние документы сообщило, что Meta* устанавливает на компьютеры сотрудников в США корпоративный инструмент Model Capability Initiative (MCI). Он может следить за движениями и кликами мышки и нажатием клавиш, а также делать скриншоты.С его помощью компания собирала данные для обучения ИИ, в частности, для тех задач, в которых «нужно воспроизводить взаимодействие человека с компьютером». Например, при работе с выпадающими меню.В Meta* тогда заявили, что данные не будут использовать для оценки производительности сотрудников, а для «чувствительного контента» предусмотрели «защитные меры».Решение, принятое на фоне масштабных сокращений, вызвало недовольство некоторых сотрудников. В офисах в США и Великобритании, например, начали собирать подписи против системы отслеживания.22 июня 2026 года Business Insider со ссылкой на внутренние сообщения компании рассказало об утечке данных. По информации издания, личные сообщения, расшифровки разговоров работников и показатели эффективности оказались доступны «внутри компании». Масштабы инцидента не уточнили.После этого в Meta* подтвердили утечку и сообщили, что проводят проверку. Компания также приостановила программу по отслеживанию действий сотрудников.Полина ЛааксоКарьера30 маяСотрудники Meta* рассказали, что инструмент для слежки за использованием компьютеров «резко увеличил» расход домашнего трафика — Reuters По данным агентства, корпорация также приврала, когда сказала, что мониторинг затронет только работников в США.*Meta признана в России экстремисткой и запрещена. #новости #meta