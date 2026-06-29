Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Приёмная
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
AI

Cursor начал тестировать iOS-приложение

Пользователи смогут запускать агентов и управлять ими со смартфона.

Источник: Cursor
Источник: Cursor
  • Сервис рассказал, что выпустил публичную бета-версию своего нативного iOS-приложения. Она доступна для всех платных тарифов.
  • Пользователи смогут запускать агентов и управлять ими, получать уведомления об обновлениях, использовать Remote Control для управления агентами, запущенными на компьютере, и выполнять другие действия.
  • Cursor запустили в 2022 году Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер во время учёбы в MIT. В 2025-м стартап представил модель Composer для агентного программирования, в 2026-м — Composer 2 и Composer 2.5. В апреле выпустил Cursor 3 с переработанным интерфейсом, который ориентирован не на работу с файлами, а на управление ИИ-агентами.
  • В июне о покупке Cursor объявила SpaceX. Компания получила опцион весной 2026 года, перед IPO.
Артур Томилко
AI
Строгий отбор инженеров, зависимость от Anthropic и ставка на Маска: Business Insider рассказало историю Cursor и его главы Майкла Труэлла

16 июня 2026 года стартап за $60 млрд купила SpaceX.

Сооснователь и глава Cursor Майкл Труэлл. Фото Getty Images 

#новости #cursor

3
1