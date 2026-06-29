Cursor начал тестировать iOS-приложение

Пользователи смогут запускать агентов и управлять ими со смартфона.Источник: Cursor Сервис рассказал, что выпустил публичную бета-версию своего нативного iOS-приложения. Она доступна для всех платных тарифов.Пользователи смогут запускать агентов и управлять ими, получать уведомления об обновлениях, использовать Remote Control для управления агентами, запущенными на компьютере, и выполнять другие действия.Cursor запустили в 2022 году Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер во время учёбы в MIT. В 2025-м стартап представил модель Composer для агентного программирования, в 2026-м — Composer 2 и Composer 2.5. В апреле выпустил Cursor 3 с переработанным интерфейсом, который ориентирован не на работу с файлами, а на управление ИИ-агентами.В июне о покупке Cursor объявила SpaceX. Компания получила опцион весной 2026 года, перед IPO.Артур ТомилкоAI16 июняСтрогий отбор инженеров, зависимость от Anthropic и ставка на Маска: Business Insider рассказало историю Cursor и его главы Майкла Труэлла 16 июня 2026 года стартап за $60 млрд купила SpaceX. #новости #cursor