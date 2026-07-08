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Евгения Евсеева
AI

OpenAI откроет всем пользователям доступ к новому семейству моделей GPT-5.6

Решение одобрили власти США.

Источник: OpenAI
Источник: OpenAI
  • OpenAI представила его 26 июня 2026 года — на старте доступ обещали только некоторым партнёрам, так сделать потребовали власти США.
  • Теперь же компания объявила, что публично запустит семейство 9 июля 2026 года. Доступ откроют ко всем трём моделям — флагманской Sol, «сбалансированной» для повседневной работы Terra и «быстрой и доступной» Luna.
  • По словам источников Axios, на запуск дала добро администрация президента США Дональда Трампа. Разрешение выдали после дополнительных тестов и встреч с чиновниками.
  • В июне 2026 года Anthropic отключила доступ к Fable 5 и Mythos 5 всем клиентам после требования властей США заблокировать модели для иностранцев. В июле доступ восстановили — но по словам пользователей, модель стала хуже справляться с задачами.
Ася Карпова
AI
«И чем она теперь отличается от Opus?»: некоторые пользователи жалуются, что качество ответов Fable 5 снизилось, а большинство задач направляется Opus 4.8

Другие не заметили проблем — они пишут промпты так, чтобы обходить ограничения.

Источник: Reddit

#новости #openai

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