Anthropic продлила платным подписчикам Claude доступ к модели Fable 5 ещё на неделю — до 19 июля 2026 года

На неё можно потратить до 50% недельного лимита.Источник: BloombergИзначально доступ к модели планировали ограничить 7 июля 2026 года, затем его продлили до 12 июля, теперь Anthropic объявила об ещё одном продлении — до 19 июля.Fable 5 доступна в чат-боте Claude, а также Claude Code и Claude Cowork пользователям с подписками Pro, Max и Team. При этом на Fable 5 можно потратить до 50% недельного лимита, затем придётся оплачивать токены.Их стоимость составляет $10 за 1 млн входных токенов и $50 за 1 млн выходных.9 июля 2026 года OpenAI открыла доступ к GPT-5.6 в версиях Sol, Terra и Luna. В API модель GPT-5.6 Sol стоит $5 за 1 млн входных токенов и $30 за 1 млн выходных, Terra — $2,5 и $15 соответственно, Luna — $1 и $6 соответственно.Ася КарповаAIвчераТеперь код можно передать «автономной и шустрой» GPT-5.6, а Claude оставить планирование: отзывы о модели от OpenAI и сравнения с Fable 5 С GPT-5.6 Sol обучают локальные ИИ-модели, делают 3D-игры и копии Google Earth.Anthropic впервые рассказала о Mythos 7 апреля 2026 года: назвала её самой продвинутой моделью и отказалась выпускать в публичный доступ из соображений безопасности. В начале июня Anthropic выпустила Fable 5 — общедоступную модель класса Mythos с ограничениями безопасности, а также закрытую Mythos 5 — для «небольшой группы» специалистов.Спустя несколько дней Anthropic заявила, что власти США потребовали приостановить доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 всем иностранцам. Компания заявила, что не может проверять гражданство всех пользователей и отключила модели для всех.30 июня 2026 года Минторг США снял запрет на доступ к Fable 5 для иностранных граждан. Anthropic заявила, что усилила систему защиты моделей.#новости #anthropic #fable