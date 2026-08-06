DeepSeek запланировал «значительно» поднять цены на свои модели — но не уточнил, когда и на сколько

Компании нужны деньги в преддверии нового раунда инвестиций и подготовки к выходу на биржу.Источник: ReutersОб этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальное уведомление компании. Она предупредила, что «значительно» повысит цены — но не уточнила, когда и на сколько. Лишь призвала пользователей планировать свои траты заранее.Сейчас DeepSeek берёт $0,14 за 1 млн входных токенов и $0,28 за 1 млн выходных для модели V4 Flash. Для сравнения: у китайской Moonshot, разработчика Kimi K3, цены такие — $3 за 1 млн входных и $15 за 1 млн выходных. У Fable 5 от Anthropic — $10 и $50 соответственно.Издание отмечает, что решение DeepSeek повысить цены может стать «переломным» на китайском ИИ-рынке, где многие игроки следовали примеру компании и предлагали низкие цены на модели.Но DeepSeek сейчас обсуждает новый раунд инвестиций, а также готовится к выходу на биржу. Поэтому её основателю Лян Вэньфэну придётся маневрировать между ожиданиями инвесторов, стремительным расширением рынка и ростом капитальных затрат на строительство вычислительной инфраструктуры.Любое повышение цен ударит по поставщикам компании — например, по сервисам, через которые можно получить доступ к моделям DeepSeek. Но так как многие её модели находятся в открытом доступе, компании смогут запустить их на своих серверах и предлагать альтернативные цены.DeepSeek принадлежит китайскому хедж-фонду Zhejiang High-Flyer Asset Management, сооснователь которого Лян Вэньфэн запустил проект в 2023 году. 14 июля 2026-го Лян стал самым богатым главой ИИ-компании в мире, отметило Bloomberg. Оценка его состояния — $36 млрд.Внимание в Кремниевой долине стартап привлёк, когда выпустил превью-версию R1 с возможностью рассуждений в ноябре 2024 года и полную — в январе 2025-го.В апреле 2026 года DeepSeek представила модели V4-Pro с 1,6 трлн параметров и V4-Flash c 248 млрд параметров. В июле Reuters сообщило, что DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип, чтобы снизить зависимость от решений Nvidia.#новости #deepseek