Индонезия согласилась снять запрет на продажи iPhone 16 в стране — Bloomberg

В декабре 2024 года Apple говорила о планах инвестировать $1 млрд в строительство завода в стране.iPhone 16e, который Apple представила в феврале 2025 года. Источник: Apple / The Verge Индонезия и Apple договорились об условиях снятия запрета на продажи iPhone 16 в стране, рассказали источники Bloomberg. По их словам, министрство промышленности планирует подписать соглашение с компанией до конца февраля 2025 года.Соглашение положит конец «битве», которая началась в октябре 2024 года. Тогда Индонезия запретила продавать iPhone 16 в стране, поскольку Apple не выполнила обязательства по инвестициям в местную экономику и требование локализовать устройства на 40%.После этого Apple несколько раз пыталась оспорить запрет, предложив вложить в Индонезию сначала $10 млн, потом $100 млн, а затем $1 млрд.По словам источников Bloomberg, в дополнение к инвестициям компания обязалась запустить программы обучения местных, чтобы те могли разрабатывать ПО и собственные товары. Этот шаг должен «успокоить» власти, которые подталкивали Apple к созданию научно-исследовательских центров в стране, добавили собеседники.При этом у Apple нет планов начать производство iPhone в стране в ближайшее время. Агентство отмечает, что несмотря на договорённости, сделка всё ещё может сорваться. Apple и министерство промышленности Индонезии не ответили на запросы о комментарии.Хотя Apple не входит в пятёрку крупнейших брендов смартфонов в стране, доступ к местному рынку с населением 278 млн человек, больше половины из которых моложе 44 лет и разбирается в технологиях, — «слишком хорошая возможность, чтобы её упускать», отмечает Bloomberg. Тем более на фоне снижения продаж компании в Китае.Артур ТомилкоAppleвчераApple инвестирует $500 млрд в производство в США и создаст 20 тысяч рабочих мест в течение следующих четырёх лет До этого Трамп пригрозил ввести 10%-е пошлины на импорт из Китая, где компания производит большинство своих продуктов.#новости #apple