Apple собралась вложить $1 млрд в строительство завода в Индонезии по производству деталей для смартфонов

На конец 2024 года у компании нет производственных мощностей в стране.Власти Индонезии уже сообщали, что Apple готова инвестировать $1 млрд в местную экономику. Теперь уточнили, на что она хочет направить деньги. Корпорация не комментировала сообщения, в правительстве надеются объявить о финальном соглашении на неделе с 9 декабря 2024 года.Источник фото: The VergeПереговоры Apple с индонезийскими властями начались осенью 2024 года, когда страна запретила продавать iPhone 16 на своей территории.Компания не выполнила обязательства по инвестициям в рынок, вложив 1,5 трлн индонезийских рупий (около $95 млн) вместо 1,7 трлн, и требование локализовать смартфоны на 40%. Индонезия уже допустила, что ещё сильнее повысит порог.Чтобы запрет сняли, Apple сначала предложила вложить $10 млн в производство в Индонезии, потом $100 млн, но правительство сочло $100 млн недостаточным вливанием.Пока что Индонезия для Apple — «небольшой рынок», но там есть «возможности для роста», поскольку страна занимает четвёртое место в мире по численности населения, писало CNBC со ссылкой на аналитика Canalys.Евгения ЕвсееваТехника1 ноябИндонезия вслед за iPhone 16 запретила продавать в стране Google Pixel Компания не выполнила требование о локализации смартфонов как минимум на 40%.#новости #apple #индонезия
Власти других стран: "а что так можно было?"
Интересная логика и подход.
Население России и соседних стран сопоставимо по численности с Индонезией, при этом побогаче будет точно. При этом apple не поставляет официально технику. Если не ошибаюсь только в Узбекистане официальное представительство открывали.
Поправьте если ошибаюсь.
Почему завод строят в бедной стране, вместо более богатых? Ну хуй знает канеш
Ну они видимо посчитали, что в дальнейшем будет только рост благосостояния этих 290млн человек. И продажи будут только расти, поэтому сильно хватаются за этот рынок. А Россиянам можно откуда угодно по любой цене возить.
Тем более у нас "неполноценный" рынок. И с сервисов особо не заработаешь .
Так не обязательно ж ведь строить завод там, где продавать технику. 😊
Можно производить в Индонезии силами более дешёвых индонезийских рабочих, а основную массу произведённого товара - продавать в странах с более богатым населением.
Гомогеи пытаются подкупить правоверных 🥲
Власти Индонезии прислушались к моему каменту: https://vc.ru/apple/1661522-apple-indonesia?comment=8195044
Молодцы. Слушайте все меня, я хуйни не посоветую.