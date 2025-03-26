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Евгения Евсеева
Apple

Apple возобновит продажи iPhone 16 в Индонезии с 11 апреля 2025 года

Страна запретила продавать эту модель в октябре 2024 года.

  • О старте продаж сообщила сама компания. В Индонезии можно будет купить все смартфоны из линейки — iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus и iPhone 16e.
  • Устройства поступят в продажу 11 апреля 2025 году у авторизованных продавцов Apple.
Источник: Apple
Источник: Apple
  • Индонезия запретила продавать iPhone 16 в стране, поскольку Apple не выполнила обязательства по инвестициям в местную экономику и требование локализовать устройства на 40%.
  • После этого Apple несколько раз пыталась оспорить запрет, предложив вложить в Индонезию сначала $10 млн, потом $100 млн, а затем $1 млрд. Последнее предложение устроило власти страны — они согласились снять запрет.

#новости #apple #индонезия

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