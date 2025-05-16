Apple отклонила заявку Epic Games на возвращение Fortnite в американский App Store — игра стала недоступна на iOS по всему миру

Не работает она и в ЕС, где стала доступна в августе 2024 года после запуска альтернативного магазина Epic Games Store.Fortnite объявила, что Apple заблокировала заявку разработчиков, поэтому теперь игру невозможно выпустить ни в американском App Store, ни в Epic Games Store в ЕС. «Fortnite на iOS останется недоступной по всему миру, пока Apple не разблокирует её», — говорится в сообщении.The Verge убедился, что игру больше нельзя скачать на iOS в Epic Games Store, где она была доступна с августа 2024 года. Неясно, заблокировала ли её Apple или Epic Games сама сделала Fortnite недоступной.Epic Games подала заявку на возвращение игры в американский App Store в мае 2025 года после решения суда в США, который запретил Apple взимать комиссию за покупки вне её магазина приложений. Компания использовала учётную запись для ЕС, так как её американский аккаунт заблокирован. Чуть позже она отозвала заявку и направила новую.9to5Mac отмечало, что судебное решение не обязывает Apple возвращать Fortnite в App Store, так как об этом ничего не говорится в предписании от 2021 года — тогда суд решил, что Epic Games осознанно нарушила правила, поэтому и блокировка была обоснованной.Скриншот The VergeСпор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store. В ответ Apple удалила Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал в суд. Суд встал на сторону Apple, но потребовал от компании разрешить размещать внутри приложений ссылки на внешние способы оплаты внутренних покупок.В 2024 году Apple разрешила разработчикам в США добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты для оплаты покупок или подписок, но за сделки установила комиссию.#новости #apple #epicgames #fortnite