Суд в США отклонил ходатайство Apple по делу с Epic Games — изменения в App Store остаются в силе

Компания не смогла добиться приостановки решения, запрещающего взимать комиссию с внешних платёжных ссылок.Источник фото: UnsplashАпелляционный суд признал, что Apple не предоставила убедительных оснований для отмены. Компания заявляла, что исполнение решения может привести к «существенным» финансовым потерям, пишет CNBC.Теперь разработчики, включая Amazon и Spotify, могут направлять пользователей на свои сайты для оплаты — минуя комиссию Apple в 15-30%. Например, в приложении Kindle появилась кнопка Get Book, ведущая на сайт Amazon.Решение связано с постановлением судьи Ивонны Гонсалес Роджерс, которая признала, что Apple нарушила её первоначальный указ от 2021 года. Новый вердикт требует от компании немедленно отказаться от комиссии за ссылки на оплату вне App Store.В Apple заявили, что разочарованы решение и продолжат отстаивать свою позицию в суде. Компания подчеркнула, что хочет, чтобы App Store оставался «надёжной и безопасной» платформой для пользователей и разработчиков.Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store. В ответ Apple удалила Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал в суд. Тот встал на сторону Apple, но потребовал от компании разрешить размещать внутри приложений ссылки на внешние способы оплаты внутренних покупок.В 2024 году Apple разрешила разработчикам в США добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты для оплаты покупок или подписок, но за сделки установила комиссию.В мае 2025 года Epic Games подала заявку на возвращение игры в американский App Store. Компания использовала учётную запись для ЕС, так как её американский аккаунт заблокирован. Чуть позже она отозвала заявку и направила новую. В итоге игру вернули в магазин приложений.Карина ПардаеваСервисы21 маяApple вернула Fortnite в американский App Store — игру удалили пять лет назад из-за спора об оплате встроенных покупок Игра доступна с 20 мая 2025 года.#новости #apple #epicgames