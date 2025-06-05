Китайский регулятор приостановил запуск ИИ-функций Apple и Alibaba в стране из-за торговой политики президента США Дональда Трампа — FT

Когда теперь рассмотрят заявки — неизвестно.Источник фото: Gonzalo Fuentes / ReutersApple и Alibaba подали заявки на одобрение ещё в феврале 2025 года, но до сих пор не получили ответа от Управления по делам киберпространства КНР (CAC). При этом более 300 ИИ-моделей от местных разработчиков уже получили разрешение, пишет Financial Times.По словам источника издания, китайские власти стали дольше рассматривать сделки с участием американских компаний — особенно в стратегических сферах вроде искусственного интеллекта.При этом собеседник отметил, что сроки могут измениться: если Госсовет КНР даст «зелёный свет», заявки могут одобрить в ускоренном порядке.Задержка в Китае усиливает позиции конкурентов — Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo. Доля Apple в сегменте дорогих смартфонов в Китае снизилась: с 70% в начале 2023 года до 47% в первом квартале 2025-го. Huawei за это время увеличила долю с 13% до 35%.В 2024 году Apple выбрала Baidu своим основным партнёром для Apple Intelligence, но «прогресс» компании в этой работе не соответствовал стандартам Apple.После этого компания рассматривала модели от Tencent, ByteDance, Alibaba и DeepSeek. В итоге выбор пал на Alibaba, поскольку у неё в том числе есть «огромный» массив данных пользователей об их покупках и платежах.#новости #apple #alibaba