«Насмешка над честной конкуренцией»: глава Epic Games раскритиковал изменения Apple для европейского App Store

Компания внесла изменения после штрафа в $570 млн от Еврокомиссии.Тим Суини считает, что обновлённые правила Apple для разработчиков в Евросоюзе — «явно незаконные» как в Европе, так и в США и «высмеивают честную конкуренцию на цифровых рынках».По его словам, теперь приложения, которые предлагают альтернативные способы оплаты, «не только облагаются комиссией, но и коммерчески ущемляются в App Store». Например, не получат автообновления и поддержку пользователей.Использование таких приложений станет «намеренно неудачным опытом» для пользователей и «коммерческим провалом» для разработчиков, утверждает глава Epic Games.Вместо этого, пишет Суини, Apple должна предоставить свои «лучшие» функции всем приложениям, разрешить использовать любой из доступных методов платежей и брать плату только за использование своего платёжного сервиса.Согласно обновлённым правилам, Apple разрешила разработчикам продвигать приложения на любых сайтах, а не только на собственных. Также компания ввела два уровня комиссий: первый — 5%, только базовые функции App Store, второй — 13%, полный доступ.Apple вводит и новый сбор: Core Technology Commission. Он предусматривает комиссию в 5% за внешние покупки в приложениях из App Store. Но можно согласиться на альтернативный вариант и платить Core Technology Fee — €0,5 за каждую первую годовую установку свыше 1 млн.С 1 января 2026 года Apple планирует оставить единую бизнес-модель для ЕС — только Core Technology Commission.#новости #apple #epicgames