Apple должна выплатить Masimo $634 млн за нарушение патента на технологию измерения уровня кислорода в крови

Кроме того, некоторые модели Apple Watch могут снова запретить импортировать в США. Источник: PCMagСуд присяжных в Калифорнии постановил, что режим тренировки и уведомления о частоте сердечных сокращений в Apple Watch нарушают патент Masimo, пишет TechCrunch. Apple должна выплатить компенсацию в размере $634 млн.Компания намерена обжаловать приговор. Представитель Apple заявил, что единственный патент в этом деле истёк в 2022 году и «относится к устаревшей технологии мониторинга, разработанной десятилетия назад».В 2023 году суд в США признал Apple виновной в нарушении патентов Masimo на датчик измерения кислорода в крови. Компанию обязали прекратить продавать в США Watch Series 9 и Watch Ultra 2.В 2024 году Apple возобновила продажи этих моделей в США, но уже без пульсоксиметра. Летом 2025 года компания заявила, что вернёт обновлённую функцию измерения кислорода в крови для американских пользователей — данные с датчиков на Apple Watch рассчитываются на сопряжённом iPhone и доступны для просмотра на смартфоне, а не на самих часах.В ответ Masimo подала в суд на Погранично-таможенную службу США из-за того, что та разрешила Apple импортировать часы с работающим датчиком измерения уровня кислорода в крови.Комиссия по международной торговле США (ITC) 14 ноября 2025 года начала новое расследование, чтобы определить, нужно ли снова запретить импорт переработанных Apple Watch, созданных с целью обхода прошлого запрета, отмечает Reuters. Окончательное решение будет принято в течение шести месяцев.#новости #apple