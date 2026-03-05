«Бюджетные» iPhone и MacBook могут помочь Apple увеличить долю на рынке, пока конкуренты сталкиваются с дефицитом оперативной памяти — WSJ

Компенсировать снижение маржи компания будет за счёт премиальных устройств. Источник: WSJApple стремится нарастить рыночную долю в сегментах «бюджетных» ноутбуков и смартфонов, воспользовавшись кризисом на рынке оперативной памяти, пишет WSJ. В этом компании поможет «мощь» собственной цепочки поставок.В марте 2026 года компания представила iPhone 17e и MacBook Neo — оба по цене от $599 (около 47 тысяч рублей по курсу ЦБ на 5 марта 2026 года). Несмотря на удорожание комплектующих, компания не стала увеличивать стоимость смартфона по сравнению с предыдущей моделью, а цена «бюджетного» ноутбука оказалась даже ниже ожиданий аналитиков, отмечает издание.При этом новый MacBook Air стоит от $1099, MacBook Pro на M5 Pro — от $2199, на M5 Max — от $3599.Рост расходов из-за дефицита оперативной памяти сильнее всего скажется на китайских производителях бюджетных устройств — они будут вынуждены повышать цены, спрогнозировали в IDC. Из-за этого покупатели, которые раньше выбирали более дешёвые варианты, получат дополнительный стимул перейти на iPhone, полагают опрошенные WSJ эксперты.Чтобы компенсировать снижение маржи, Apple может повысить цены на премиальные устройства. По прогнозам Bernstein Research, стоимость iPhone 18 Pro Max, который должны презентовать осенью 2026-го, будет примерно на 25% выше, чем у предыдущей флагманской модели.Данила БычковТехника16 феврBloomberg: дефицит оперативной памяти в 2026 году станет ещё сильнее из-за «астрономических» трат крупных ИТ-компаний на «гонку» в сфере ИИ Ситуация не изменится «как минимум» до конца 2026-го, считают некоторые опрошенные изданием эксперты.#новости #apple