Данила Бычков
Apple

«Бюджетные» iPhone и MacBook могут помочь Apple увеличить долю на рынке, пока конкуренты сталкиваются с дефицитом оперативной памяти — WSJ

Компенсировать снижение маржи компания будет за счёт премиальных устройств.

Источник: WSJ
  • Apple стремится нарастить рыночную долю в сегментах «бюджетных» ноутбуков и смартфонов, воспользовавшись кризисом на рынке оперативной памяти, пишет WSJ. В этом компании поможет «мощь» собственной цепочки поставок.
  • В марте 2026 года компания представила iPhone 17e и MacBook Neo — оба по цене от $599 (около 47 тысяч рублей по курсу ЦБ на 5 марта 2026 года). Несмотря на удорожание комплектующих, компания не стала увеличивать стоимость смартфона по сравнению с предыдущей моделью, а цена «бюджетного» ноутбука оказалась даже ниже ожиданий аналитиков, отмечает издание.
  • При этом новый MacBook Air стоит от $1099, MacBook Pro на M5 Pro — от $2199, на M5 Max — от $3599.
  • Рост расходов из-за дефицита оперативной памяти сильнее всего скажется на китайских производителях бюджетных устройств — они будут вынуждены повышать цены, спрогнозировали в IDC. Из-за этого покупатели, которые раньше выбирали более дешёвые варианты, получат дополнительный стимул перейти на iPhone, полагают опрошенные WSJ эксперты.
  • Чтобы компенсировать снижение маржи, Apple может повысить цены на премиальные устройства. По прогнозам Bernstein Research, стоимость iPhone 18 Pro Max, который должны презентовать осенью 2026-го, будет примерно на 25% выше, чем у предыдущей флагманской модели.
Данила Бычков
Техника
Bloomberg: дефицит оперативной памяти в 2026 году станет ещё сильнее из-за «астрономических» трат крупных ИТ-компаний на «гонку» в сфере ИИ

Ситуация не изменится «как минимум» до конца 2026-го, считают некоторые опрошенные изданием эксперты.

Источник: Bloomberg

#новости #apple

