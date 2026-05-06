Apple в iOS 27 даст пользователям выбирать между сторонними моделями для работы с Apple Intelligence — Bloomberg

Они не будут встроены — скачивать приложение и назначать его предпочитаемой моделью придётся отдельно. Источник: ReutersКомпания разрешит сторонние чат-боты в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, выход которых запланирован на осень 2026 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Кроме новой «умной» Siri в операционных системах появятся «расширения» — это совместимые сторонние ИИ-модели, которые смогут запускать функции Apple Intelligence.Чтобы выбрать ИИ-модель, нужно сначала скачать её приложение в App Store, а затем назначить в настройках как предпочитаемую.Сейчас тестируются модели от Google и Anthropic, какие появятся ещё — пока неизвестно. В зависимости от модели будеть меняться и голос Siri.Apple анонсировала планы по выпуску обновлённой Siri на базе ИИ ещё в 2024 году — после этого проект неоднократно переносили. В начале 2026-го компания сообщила, что Siri будет работать на базе моделей Gemini, релиз запланировали на весну 2026-го. Однако в феврале 2026 года Bloomberg рассказало, что сроки снова сдвинули: часть функций хотят запустить в мае, часть — в сентябре.Артур ТомилкоApple16 апрThe Information: Apple отправит часть разработчиков Siri на курс по «ИИ-программированию» — внутри компании отдел считают «отстающим» Его сотрудники используют нейросети меньше других команд. #новости