Партнёрство с Apple не оправдало ожиданий OpenAI, теперь она рассматривает возможность обратиться в суд — Bloomberg

Разработчик ChatGPT рассчитывал на более глубокую интеграцию в экосистему и заработать на подписках, но Apple даже «не старалась», пишет агентство.Сравнение результатов в приложении ChatGPT и в интеграции бота в экосистему Apple. Источник: Mark Gurman / BloombergДвухлетнее партнёрство Apple и OpenAI стало «напряжённым», рассказали источники Bloomberg: разработчик ChatGPT не получил ожидаемой выгоды от него и теперь думает о возможности судебного разбирательства.Юристы OpenAI «активно» прорабатывают с внешней юрфирмой варианты, говорят собеседники. Якобы среди них — уведомление о предполагаемом нарушении контракта в досудебном порядке. По словам источников, любые юридические шаги, вероятно, предпримут не раньше завершения суда с Илоном Маском. При этом компания всё ещё рассчитывает урегулировать вопрос без суда.Apple выпустила iOS 18.2 с поддержкой ChatGPT в Siri в 2024 году. Например, Siri могла обращаться к чат-боту OpenAI по запросам, которые не в силах сама выполнить, а пользователи могли спрашивать ChatGPT об объектах в кадре.В OpenAI полагали, что партнёрство поможет привлечь больше подписчиков, а ChatGPT будет интегрирован в большее количество приложений и станет приоритетным при работе с Siri. «Вызывать» чат-бота тоже оказалось не очень удобно.В итоге пользователи гораздо чаще выбирали iOS-приложение ChatGPT вместо обращения к помощнику через Siri или другие сервисы, пишет агентство. OpenAI недополучила денег и посчитала, что Apple недостаточно активно продвигала интеграцию в экосистему.По словам одного из источников в OpenAI, компания «сделала всё с точки зрения продукта», а Apple «даже толком не попыталась». В OpenAI и Apple отказались от комментариев.Данила Бычков