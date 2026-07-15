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Данила Бычков
Apple

Apple получила разрешение китайских властей на запуск Apple Intelligence в стране

ИИ-функции в Китае будут работать на базе моделей Qwen от Alibaba и технологий Baidu.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Управление киберпространства КНР включило генеративные сервисы Apple в список одобренных поставщиков, пишет Bloomberg. Это позволит запустить Apple Intelligence в стране, но точные сроки компания пока не назвала.
  • Apple Intelligence в Китае будет работать с участием местных партнёров. Alibaba подтвердила, что её модели Qwen станут доступны пользователям iOS, iPadOS и macOS, отмечает Bloomberg. Они будут отвечать за распознавание и генерацию текста и изображений.
  • Baidu, разработчик одноимённого поисковика, также заявил, что его технологии будут использоваться в ИИ-сервисах Apple, но как — не уточнил.
  • Одобрение Apple Intelligence в Китае поможет Apple укрепить свои позиции в стране и поддержать продажи iPhone, отмечает издание. При этом у китайских брендов есть преимущество из-за того, что они раньше начали внедрять ИИ в смартфоны на местном рынке, подчёркивает Bloomberg.
  • В феврале 2025 года The Information писало о сотрудничестве Apple и Alibaba для запуска Apple Intelligence в Китае. Американская компания якобы рассматривала модели от Tencent, ByteDance, Alibaba и DeepSeek. От работы с последним отказались, так как стартапу не хватало опыта и сотрудников для такого крупного партнёрства.
  • Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence летом 2024 года. В июле 2026-го компания выпустила публичную бета-версию iOS 27 с обновлённой Siri на базе Apple Intelligence. Она может вести непрерывный диалог, «видеть» содержимое экрана и выполнять в приложениях действия от имени пользователя.
Артур Томилко
Apple
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 27 с обновлённой Siri на базе ИИ, улучшенной производительностью и дополнительными настройками для Liquid Glass

Она доступна всем пользователям через программу тестирования.

Фото The Verge

#новости #apple #appleintelligence

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