Apple получила разрешение китайских властей на запуск Apple Intelligence в стране

ИИ-функции в Китае будут работать на базе моделей Qwen от Alibaba и технологий Baidu.Источник: BloombergУправление киберпространства КНР включило генеративные сервисы Apple в список одобренных поставщиков, пишет Bloomberg. Это позволит запустить Apple Intelligence в стране, но точные сроки компания пока не назвала.Apple Intelligence в Китае будет работать с участием местных партнёров. Alibaba подтвердила, что её модели Qwen станут доступны пользователям iOS, iPadOS и macOS, отмечает Bloomberg. Они будут отвечать за распознавание и генерацию текста и изображений.Baidu, разработчик одноимённого поисковика, также заявил, что его технологии будут использоваться в ИИ-сервисах Apple, но как — не уточнил.Одобрение Apple Intelligence в Китае поможет Apple укрепить свои позиции в стране и поддержать продажи iPhone, отмечает издание. При этом у китайских брендов есть преимущество из-за того, что они раньше начали внедрять ИИ в смартфоны на местном рынке, подчёркивает Bloomberg.В феврале 2025 года The Information писало о сотрудничестве Apple и Alibaba для запуска Apple Intelligence в Китае. Американская компания якобы рассматривала модели от Tencent, ByteDance, Alibaba и DeepSeek. От работы с последним отказались, так как стартапу не хватало опыта и сотрудников для такого крупного партнёрства.Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence летом 2024 года. В июле 2026-го компания выпустила публичную бета-версию iOS 27 с обновлённой Siri на базе Apple Intelligence. Она может вести непрерывный диалог, «видеть» содержимое экрана и выполнять в приложениях действия от имени пользователя.Артур ТомилкоAppleвчераApple выпустила публичную бета-версию iOS 27 с обновлённой Siri на базе ИИ, улучшенной производительностью и дополнительными настройками для Liquid Glass Она доступна всем пользователям через программу тестирования.#новости #apple #appleintelligence