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Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI открыла бесплатным пользователям доступ к облегчённой версии Deep research в ChatGPT

Функция использует модель o4-mini и отвечает короче, чем в платной версии, «но сохраняет глубину и качество».

  • Доступ к инструменту «углублённого» анализа информации компания открывает постепенно. Кнопка Deep research появляется у пользователей под полем для ввода запроса.
  • Платная версия работает на базе модели o3, в ней ChatGPT составляет многостраничные отчёты по изучаемой теме. Упрощённый бесплатный режим использует o4-mini — её ответы короче, но «сохраняют глубину и качество», заявляет компания.
Пользователь показал, как работает Deep research. Модель сначала предлагает план исследования и после одобрения человека начинает искать информацию. Источник: Jerrod Lew 
  • Бесплатно доступно пять запросов в месяц. Подписчики тарифов Plus и Team могут давать десять запросов модели o3 и дополнительные 15 запросов o4-mini в месяц. Лимит для Pro подписчиков увеличили со 100 до 250 запросов в месяц.
  • OpenAI выпустила режим Deep research 3 февраля 2025 года.
Ася Карпова
ChatGPT
Анализ рынка, настройка рекламы и разработка игр — с чем может помочь Deep research от OpenAI

Собрали несколько примеров от пользователей из социальных сетей.

Текст поста: «Кампания, которую он помог мне создать, начала приносить примерно $600 в день менее чем за пять дней при очень маленьком стартовом бюджете». Источник: Mckay Wrigley

#новости #openai

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