OpenAI открыла бесплатным пользователям доступ к облегчённой версии Deep research в ChatGPT

Функция использует модель o4-mini и отвечает короче, чем в платной версии, «но сохраняет глубину и качество».Доступ к инструменту «углублённого» анализа информации компания открывает постепенно. Кнопка Deep research появляется у пользователей под полем для ввода запроса.Платная версия работает на базе модели o3, в ней ChatGPT составляет многостраничные отчёты по изучаемой теме. Упрощённый бесплатный режим использует o4-mini — её ответы короче, но «сохраняют глубину и качество», заявляет компания.Пользователь показал, как работает Deep research. Модель сначала предлагает план исследования и после одобрения человека начинает искать информацию. Источник: Jerrod Lew Бесплатно доступно пять запросов в месяц. Подписчики тарифов Plus и Team могут давать десять запросов модели o3 и дополнительные 15 запросов o4-mini в месяц. Лимит для Pro подписчиков увеличили со 100 до 250 запросов в месяц.OpenAI выпустила режим Deep research 3 февраля 2025 года.Ася КарповаChatGPT10 феврАнализ рынка, настройка рекламы и разработка игр — с чем может помочь Deep research от OpenAI Собрали несколько примеров от пользователей из социальных сетей.#новости #openai