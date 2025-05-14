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Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI добавила GPT-4.1 в ChatGPT

Для платных пользователей.

  • «Нерассуждающая» GPT-4.1 доступна в списке моделей ChatGPT подписчикам Plus, Pro и Team, рассказала OpenAI в X. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ в «ближайшие недели».
  • Модель GPT-4.1 mini заменит GPT-4o mini в ChatGPT. Она будет доступна всем пользователям.
  • OpenAI представила GPT-4.1, GPT-4.1 mini и GPT-4.1 nano в апреле 2025 года. По словам компании, они превосходят GPT‑4o и GPT‑4o mini и особенно хорошо справляются с написанием кода и следованием инструкциям. На старте модели были доступны через API.
Ася Карпова
ChatGPT
GPT-4.1 от OpenAI: чем отличаются модели, как составлять запросы и что хвалят разработчики

Модель доступна в API OpenAI, а также в сторонних редакторах кода Cursor AI и Windsurf.

GPT-4.1 от OpenAI: чем отличаются модели, как составлять запросы и что хвалят разработчики
GPT-4.1 от OpenAI: чем отличаются модели, как составлять запросы и что хвалят разработчики

#новости #openai #chatgpt

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