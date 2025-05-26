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Полина Лааксо
ChatGPT

OpenAI запустила южнокорейское подразделение и запланировала открыть офис в Сеуле

Он будет третьим в Азии — после сингапурского и токийского.

  • В ближайшее время OpenAI приступит к поиску сотрудников внутри страны, чтобы вместе с ними развивать отношения с местными пользователями, партнёрами, разработчиками и регуляторами, передают Bloomberg, Reuters и Yonhap News со ссылкой на компанию.
  • Помимо этого, на неделе с 26 мая 2025 года глава стратегического развития компании Джейсон Квон встретится с южнокорейскими чиновниками и заинтересованным бизнесом, чтобы обсудить ИИ-инфраструктуру в стране и подходы к использованию технологий OpenAI.
  • Компания считает Южную Корею одним из ключевых партнёров: та занимает второе место по числу владельцев платных подписок на ChatGPT, уступая только США. Ещё до регистрации корейского юрлица OpenAI заключала партнёрства с местными фирмами. Среди них — интернет-конгломерат Kakao, игровой разработчик-издатель Krafton, оператор связи SK Telecom.
Источник фото: The Hind
Источник фото: The Hind
  • У американской OpenAI есть офисы в разных странах — например, во Франции, Бельгии, Англии и Ирландии. В Японии у неё работают около 40 человек, в Сингапуре — примерно 20.

#новости #openAI

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