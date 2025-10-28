OpenAI в Индии будет дарить год бесплатной подписки на «бюджетную» версию ChatGPT Go, чтобы привлечь больше пользователей

Обычная стоимость этого тарифного плана — около $5 в месяц.Бесплатный доступ получат все пользователи, которые зарегистрируются для участия в акции, включая действующих подписчиков ChatGPT, пишет TechCrunch. Акция начнётся 4 ноября 2025 года, но сколько она продлится, в OpenAI не уточнили.Таким образом компания попытается привлечь новых пользователей в Индии — «ключевом» рынке для всех разработчиков ИИ, отмечает Bloomberg. Похожие предложения для индийских пользователей есть у конкурентов OpenAI — Google и Perplexity.Google сделала бесплатной годовую подписку Gemini AI Pro для индийских студентов, а Perplexity дала бесплатный доступ на год всем абонентам индийского оператора Bharti Airtel — их около 360 млн человек.Впервые «доступный» тарифный план ChatGPT Go по цене около $5 в месяц (399,6 рублей по курсу ЦБ на 28 октября 2025 года) запустили именно в Индии в августе 2025 года. За месяц общее число платных подписчиков в стране выросло более чем вдвое, но точное количество OpenAI не раскрыла.Осенью 2025-го ChatGPT Go появился сначала в Индонезии, а затем ещё в 16 странах. Подписчики «бюджетного» тарифного плана по сравнению с бесплатной версией получат увеличенные в десять раз лимиты на использование ИИ-моделей и генерацию картинок.#новости #chatgpt