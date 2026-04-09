OpenAI представила обновлённую подписку ChatGPT Pro за $100 в месяц

Версия за $200 в месяц останется.Подписка ChatGPT Pro включает те же возможности, что и предыдущая Pro-подписка, но с меньшими лимитами на Codex, отмечает Telegram-канал «эйай ньюз». Лимиты на ней в пять раз выше по сравнению с Plus-подпиской. Цена — $100 в месяц (7830 рублей по курсу ЦБ на 9 апреля 2026 года).Существующая версия подписки Pro за $200 в месяц (с лимитами в 20 раз выше, чем у Plus) останется, уточнила OpenAI. Помимо этого в ChatGPT есть бесплатный план, подписка Plus за $20 в месяц и подписки для компаний (Business и Enterprise).Летом 2025 года OpenAI запустила также «доступную» подписку ChatGPT Go — в Индии. После её добавили и в других странах, в том числе в США.В феврале 2026 года компания начала тестировать рекламу в чат-боте — среди пользователей бесплатной версии и плана Go. По данным Axios, компания рассчитывает получить от рекламы $2,5 млрд выручки в 2026-м, в 2027 году она прогнозирует рост до $11 млрд, в 2028-м — до $25 млрд, а к 2029 году — до $53 млрд.