OpenAI представила GPT‑5.5

В ChatGPT модель доступна подписчикам Plus, Pro, Business и Enterprise.Скриншот vc.ruПо словам компании, модель быстрее понимает, что хочет сделать пользователь, и больше работы может выполнить самостоятельно. GPT‑5.5 «превосходно» справляется с написанием и отладкой кода, онлайн-поиском информации, анализом данных, созданием документов и таблиц и переключением между инструментами до завершения задачи.Особенно улучшились навыки в агентном кодировании, использовании компьютера, «интеллектуальной работе» и ранних научных исследованиях, отметила OpenAI. Модель не только «умнее», но и «эффективнее» в решении задач — часто она достигает более качественных результатов с меньшим количеством токенов и попыток.Сравнение результатов GPT-5.5, GPT-5.4, GPT-5.5 Pro, GPT-5.4 Pro от OpenAI и Claude Opus 4.7 от Anthropic и Gemini 3.1 Pro от Google в некоторых бенчмарках. Источник: OpenAI GPT‑5.5 Thinking в ChatGPT быстрее отвечает в сложных запросах и даёт более продуманные и лаконичные ответы.При работе с GPT‑5.5 Pro ранние тестировщики назвали ответы более исчерпывающими, хорошо структурированными, точными, релевантными и полезными в сравнении с результатами GPT‑5.4 Pro. Особенно — в темах бизнеса, юриспруденции, образования и анализа данных.Сравнение результатов моделей OpenAI, Anthropic и Google в Artificial Analysis Intelligence Index (включает 10 оценок по бенчмаркам «Последний экзамен человечества», AA-LCR для оценки способности работать с длинным контекстом и другим). Источник: OpenAIGPT‑5.5 доступна подписчикам Plus, Pro, Business и Enterprise в ChatGPT и Codex. Версия GPT‑5.5 Pro — пользователям Pro, Business и Enterprise в ChatGPT.В API модели добавят «скоро». Цена gpt-5.5 за 1 млн входных токенов — $5, за 1 млн выходных — $30, контекстное окно — 1 млн токенов. Цена gpt-5.5-pro — $30 и $180 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно.Источник: OpenAI #новости #openai #chatgpt