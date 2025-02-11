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Полина Лааксо
Крипто

TON объявил об интеграции с омничейн-протоколом LayerZero — это позволит перемещать активы между блокчейнами

И повысить ликвидность.

  • На первом этапе TON подключится к 12 блокчейнам, включая Ethereum, Tron и Solana, пишет Coindesk. Пользователи смогут переводить стейблкоины в сеть TON с помощью крупнейшего криптомоста Stargate. В ней станут доступны стейблкоины USDT0 от Tether и USDe от Ethena.
  • Интеграция также поможет решить проблемы с ликвидностью TON, так как последний получит доступ к пулам ликвидности LayerZero. В случае дефицита это снизит вероятность сбоя транзакций, а также «проскальзывания» цены: когда ордер исполняется по цене, отличной от указанной в заявке, — в выгодную или невыгодную сторону.
  • Операционный директор TON Foundation Макс Петровский рассказал The Block, что подключение TON к разным сетям предоставит разработчикам больше инструментов для запуска децентрализованных приложений, рассчитанных на широкую аудиторию.
  • Cointelegraph напоминает, что для TON это не первая кроссчейн-интеграция. Но партнёрство с LayerZero — «важный шаг на пути к подключению TON к экосистеме USDT», добавил представитель TON Foundation. Глава LayerZero Брайан Пеллегрино назвал TON «одной из самых впечатляющих экосистем на сегодняшний день».
Источник графики: Decrypt
Источник графики: Decrypt
  • Блокчейн The Open Network —TON — запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020 году они объявили о закрытии проекта из-за разбирательств с SEC, но за его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.
  • У проекта есть нативная криптовалюта Toncoin. Она стоит больше $3,7 за монету на момент публикации. На TON также работают приложения в Telegram, но формально TON и Toncoin развиваются независимо от мессенджера.
  • В январе 2025 года TON Foundation сообщило, что сосредоточится на развитии в США и расширит партнёрство с Telegram. В рамках последнего TON станет эксклюзивным блокчейном экосистемы мессенджера, а Toncoin — единственной криптовалютой для оплаты внутренних сервисов. Из-за этого некоторые разработчики решили создать отдельные приложения для своих Telegram-игр — чтобы не мигрировать на TON.
Полина Лааксо
Телеграм
Инвестподразделение криптобиржи OKX вложило $5 млн в фонд TON Ventures для развития приложений на блокчейне TON

В частности в мессенджере Telegram.

Основатель мини-приложения TON Dating Владимир Махов. Источник фото: запрещённая в России соцсеть

#новости #ton #toncoin

2
5 комментариев
Alexey

Тон в говне, вся индустрия ТМА в минусах (многие мигрируют на другие чейны, например солану). Много всякой хуйни происходит, неприятно.

P.S. кстати интеграция тон и LayerZero может усилить эффект ухода ликвы в другие чейны и ещё сильнее обрушить курс.

Ммм, хуета

1
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Филипп Гаврилов

Ща тебе Полина даст на орехи

1
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Ефим Т.

Шаг в нужном направлении, но вопрос ликвидности решается не только подключением к новым сетям, а и реальным спросом. Посмотрим, насколько это поможет TON закрепиться в топе, или опять все останется на уровне “перспективного будущего”

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