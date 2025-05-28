Стоимость Toncoin выросла на 14% на фоне новостей о новом выпуске облигаций Telegram и партнёрстве мессенджера с xAI

Рыночная капитализация монеты — $8,49 млрд, она занимает 16 место на площадке по этому показателю.На 17:05 мск 28 мая 2025 года Toncoin растёт на 13,54% и стоит $3,39 за монету, следует из агрегированных данных Coinmarketcap. На максимуме цена поднималась до $3,68.Динамика курса Toncoin за месяц. Скриншот vc.ru сайта CoinmarketcapКурс растёт на фоне новостей о новом выпуске облигаций Telegram. По словам источников WSJ, компания запланировала привлечь $1,5 млрд для выкупа долга по выпущенным в 2021 году бумагам.Кроме того, днём 28 мая 2025 года основатель Telegram Павел Дуров объявил о годовом партнёрстве с xAI Илона Маска. Летом 2025-го чат-бота Grok интегрируют «во все приложения мессенджера», а компания получит деньги за соглашение.Toncoin — нативная криптовалюта блокчейна The Open Network (TON), который в 2018 году запустили Павел и Николай Дуровы. В 2020 году объявили о закрытии проекта из-за разбирательств в США. После за его развитие взялись члены сообщества TON Foundation.В январе 2025 года Telegram заключил соглашение с TON. По нему TON стал эксклюзивн��м партнёром по блокчейн-инфраструктуре, на которой работают боты и мини-приложения внутри мессенджера, а Toncoin — единственной криптовалютой для оплаты товаров и услуг.Валерия ИльинаКрипто21 апрTON и Toncoin: в чём разница, что это за криптовалюта и при чём тут Telegram Разбираемся, что под капотом у одного из самых обсуждаемых и неоднозначных криптопроектов.#новости #toncoin #telegram