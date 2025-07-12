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Полина Лааксо
Крипто

В Москве продлили арест бывшему главе Binance в СНГ и сооснователю криптоприложения Blum Владимиру Смеркису

Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

  • О решении Замоскворецкого районного суда Москвы пишет ТАСС со ссылкой на документы. Срок не раскрыли.
  • Адвокаты просили отпустить Смеркиса под залог, изменить меру пресечения на домашний арест или запрет отдельных действий, ссылаясь на ч.1.1 ст.108 УПК, которая разрешает заключать под стражу предпринимателей только в исключительных случаях — например, если те скрылись от следствия или не располагают постоянным местом жительства. Однако Мосгорсуд, по данным «РИА Новости», признал арест законным.
  • Ущерб по делу составляет примерно $100 тысяч. Сторона защиты заявила, что Смеркис уже погасил его «в полном объёме» и это «снижает общественную опасность преступления». Суд не стал принимать это во внимание.
Смеркис. Источник фото: его соцсети
Смеркис. Источник фото: его соцсети

  • Суд постановил заключить Смеркиса под стражу в мае 2025 года. В Blum на фоне новостей сообщили, что предприниматель покинул пост директора по маркетингу, «больше не участвует в разработке проекта» и не выступает в статусе соучредителя.

  • Изначально о причинах ареста заявлял только криптоблогер Олег Полунин, отмечал журналист Дмитрий Филонов. Тот говорил, что купил рекламу в Telegram-канале Blum, однако получил «накрутку ботов». Смеркис же на июньском заседании по делу заявлял, что услуга «была оказана», а после рекламы к Полунину «пришло 2,5 млн пользователей».

  • Вину в мошенничестве предприниматель не признал. Статья, по которой он проходит, предусматривает до десяти лет тюрьмы.

  • Смеркис работал в Red Bull, Travel Technology Group, Mail.ru Group (теперь VK) и других проектах. В 2017 году основал инвестфонды The Token Fund и Tokenbox с прицелом на криптоинвестиции.

  • В июле 2024 года запустил торговое криптоприложение Blum — вместе с бывшим директором криптобиржи Binance в Восточной Европе Глебом Костаревым. Оба ушли из Binance в сентябре 2023 года. По числу подписчиков канал Blum второй в Telegram после Hamster Kombat.

#новости #blum

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