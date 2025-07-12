В Москве продлили арест бывшему главе Binance в СНГ и сооснователю криптоприложения Blum Владимиру Смеркису

Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.О решении Замоскворецкого районного суда Москвы пишет ТАСС со ссылкой на документы. Срок не раскрыли.Адвокаты просили отпустить Смеркиса под залог, изменить меру пресечения на домашний арест или запрет отдельных действий, ссылаясь на ч.1.1 ст.108 УПК, которая разрешает заключать под стражу предпринимателей только в исключительных случаях — например, если те скрылись от следствия или не располагают постоянным местом жительства. Однако Мосгорсуд, по данным «РИА Новости», признал арест законным.Ущерб по делу составляет примерно $100 тысяч. Сторона защиты заявила, что Смеркис уже погасил его «в полном объёме» и это «снижает общественную опасность преступления». Суд не стал принимать это во внимание.Смеркис. Источник фото: его соцсетиСуд постановил заключить Смеркиса под стражу в мае 2025 года. В Blum на фоне новостей сообщили, что предприниматель покинул пост директора по маркетингу, «больше не участвует в разработке проекта» и не выступает в статусе соучредителя. Изначально о причинах ареста заявлял только криптоблогер Олег Полунин, отмечал журналист Дмитрий Филонов. Тот говорил, что купил рекламу в Telegram-канале Blum, однако получил «накрутку ботов». Смеркис же на июньском заседании по делу заявлял, что услуга «была оказана», а после рекламы к Полунину «пришло 2,5 млн пользователей».Вину в мошенничестве предприниматель не признал. Статья, по которой он проходит, предусматривает до десяти лет тюрьмы. Смеркис работал в Red Bull, Travel Technology Group, Mail.ru Group (теперь VK) и других проектах. В 2017 году основал инвестфонды The Token Fund и Tokenbox с прицелом на криптоинвестиции. В июле 2024 года запустил торговое криптоприложение Blum — вместе с бывшим директором криптобиржи Binance в Восточной Европе Глебом Костаревым. Оба ушли из Binance в сентябре 2023 года. По числу подписчиков канал Blum второй в Telegram после Hamster Kombat.#новости #blum