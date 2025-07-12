В Москве продлили арест бывшему главе Binance в СНГ и сооснователю криптоприложения Blum Владимиру Смеркису

Суд постановил заключить Смеркиса под стражу в мае 2025 года. В Blum на фоне новостей сообщили, что предприниматель покинул пост директора по маркетингу, «больше не участвует в разработке проекта» и не выступает в статусе соучредителя.

Изначально о причинах ареста заявлял только криптоблогер Олег Полунин, отмечал журналист Дмитрий Филонов. Тот говорил, что купил рекламу в Telegram-канале Blum, однако получил «накрутку ботов». Смеркис же на июньском заседании по делу заявлял, что услуга «была оказана», а после рекламы к Полунину «пришло 2,5 млн пользователей».