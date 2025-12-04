Основатель Binance анонсировал сервис рынка предсказаний Predict.fun на BNB Chain

Пошутив, что это «не реклама».Скриншот vc.ruЧанпэн Чжао рассказал в X о Predict.fun — сервисе рынка предсказаний на блокчейне BNB Chain. По его словам, основатель проекта — бывший сотрудник криптобиржи Binance, поддержка — от инвестиционной YZiLabs (ранее — Binance Labs).Forklog уточняет, что на 4 декабря 2025 года на Predict.fun зарегистрировано около 12,5 тысячи пользователей, которые суммарно сделали почти 273 тысячи ставок.Пока на платформе можно поставить только на два события: стоимость Solana к концу 2025 года и обяжут ли Google продать браузер Chrome. Общий объём ставок — $302 тысячи. Особенность сервиса — возможность получать пассивный доход от средств, замороженных в ставках, отмечает Forklog.Крупнейшие платформы на рынке предсказаний, где пользователи делают ставки на какое-либо будущее событие, — Kalshi и Polymarket. В начале декабря 2025 года Kalshi привлекла $1 млрд при оценке в $11 млрд.Полина ЛааксоКрипто3 нояб«Я его совсем не знаю»: Трамп признался, что не знает помилованного им основателя Binance, но считает его «жертвой» Джо Байден — предшественник Трампа — устроил во время своего президентского срока «охоту на ведьм», заявил он.#новости