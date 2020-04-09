Единая биометрическая система работает с июля 2018 года, но услуги с помощью биометрии оказывают пока только несколько банков.

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ВТБ позволил открывать счёт в банке без посещения отделения, рассказал vc.ru представитель компании.

Услуга доступна пользователям, сдавшим свои биометрические данные в ВТБ или любом другом российском банке. По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, сейчас биометрические слепки сдали более 130 тысяч россиян.

Чтобы дистанционно открыть счёт в ВТБ, нужно зарегистрироваться на официальном сайте банка через «Госуслуги» и пройти проверку в Единой биометрической системе. В компании утверждают, что процедура займёт до пяти минут.

Новым клиентам банка будет доступна большая часть банковских услуг. Например, они смогут открывать накопительные счета и вклады, переводить деньги и оплачивать услуги, а также оформлять кредиты.

Единая биометрическая система в России работает с 1 июля 2018 года. Предполагается, что с её помощью россияне смогут удалённо подтверждать личность в банках, открывать счета, брать кредиты и переводить деньги.

Через год после запуска системы, ко 2 июля 2019 года, только четыре банка начали оказывать услуги с использованием биометрии — «Совкомбанк», «Хоум кредит», «Почта банк» и «Тинькофф банк». При этом дистанционно отказаться от всех продуктов можно было только в «Тинькофф банке» и «Совкомбанке».