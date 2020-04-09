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Финансы
Лиана Липанова
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ВТБ позволил россиянам открывать счета удалённо с помощью биометрии Материал редакции

Единая биометрическая система работает с июля 2018 года, но услуги с помощью биометрии оказывают пока только несколько банков.

14 комментариев
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ВТБ позволил открывать счёт в банке без посещения отделения, рассказал vc.ru представитель компании.

Услуга доступна пользователям, сдавшим свои биометрические данные в ВТБ или любом другом российском банке. По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, сейчас биометрические слепки сдали более 130 тысяч россиян.

Чтобы дистанционно открыть счёт в ВТБ, нужно зарегистрироваться на официальном сайте банка через «Госуслуги» и пройти проверку в Единой биометрической системе. В компании утверждают, что процедура займёт до пяти минут.

Новым клиентам банка будет доступна большая часть банковских услуг. Например, они смогут открывать накопительные счета и вклады, переводить деньги и оплачивать услуги, а также оформлять кредиты.

Единая биометрическая система в России работает с 1 июля 2018 года. Предполагается, что с её помощью россияне смогут удалённо подтверждать личность в банках, открывать счета, брать кредиты и переводить деньги.

Через год после запуска системы, ко 2 июля 2019 года, только четыре банка начали оказывать услуги с использованием биометрии — «Совкомбанк», «Хоум кредит», «Почта банк» и «Тинькофф банк». При этом дистанционно отказаться от всех продуктов можно было только в «Тинькофф банке» и «Совкомбанке».

Создатели системы Центробанк и «Ростелеком» работают над расширением применения биометрии. Так, в феврале 2020 года «Ростелеком» и банк «Русский стандарт» запустили оплату с помощью технологии распознавания лица в сети кофеен CoffeeBean. Для этого нужно посмотреть в камеру около кассы.

#новость #втб #биометрия

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14 комментариев
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Григорий Догонин

4

У меня Тинькофф и Сбер, хоть одну причину назовите, почему стоит тут открыть счёт. Переводы платные, бонусы ни о чем

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Yuri Ahmedov

Григорий
8

Могу назвать причину не открывать.

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Комментарий удален

Пол Финч

Григорий
0

Смысла нет, разве что только если нужен брокерский счёт у ВТБ.

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Alex Cox

Григорий
0

У них есть интересные предложения. Например, для юрлиц с их лимитами на вывод.
В целом, банк не такой плохой, лет 5 там был счет. Сейчас, конечно, сбер выгодней иметь, из государственных.

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IO

2

Почему удалили мой комментарий что всем похуй? В чем тут нарушение правил? Я высказал мнение что всем похуй где он откроет счет. 

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Антон

2

Куда мазок отправлять

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evilnw

Антон
0

Можешь отправить телеведущей. Она передаст кому надо.

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Make Luv

1

А при получении карты в отделении теперь надо будет харкнуть в пакетик.

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Александр Иванов

Make
1

Лизнуть банкомат же..

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Пластиковое Окно

0

Через неделю: взятие кредитов мошенниками на чужие имена увеличилось в 100500 раз.

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Alexey Praskovin

Пластиковое
1

Только хотел об этом написать. Тут и другой аспект:
открывать накопительные счета и вклады

банк забирает себе деньги, а на просьбу отдать делает каменное лицо и заявляет, что впервые вас видит. Ваши действия?

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Viacheslav Semenchuk

0

Поиестим

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Владислав Владимирович

0

"Позволил" смешно звучит

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Sht_Anton

0

Ну это реальный прогресс. Другое дело, зачем вообще нужна биометрия, если ты уже имеешь где-то открытый счет

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