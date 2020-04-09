Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Единая биометрическая система работает с июля 2018 года, но услуги с помощью биометрии оказывают пока только несколько банков.
ВТБ позволил открывать счёт в банке без посещения отделения, рассказал vc.ru представитель компании.
Услуга доступна пользователям, сдавшим свои биометрические данные в ВТБ или любом другом российском банке. По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, сейчас биометрические слепки сдали более 130 тысяч россиян.
Чтобы дистанционно открыть счёт в ВТБ, нужно зарегистрироваться на официальном сайте банка через «Госуслуги» и пройти проверку в Единой биометрической системе. В компании утверждают, что процедура займёт до пяти минут.
Новым клиентам банка будет доступна большая часть банковских услуг. Например, они смогут открывать накопительные счета и вклады, переводить деньги и оплачивать услуги, а также оформлять кредиты.
Единая биометрическая система в России работает с 1 июля 2018 года. Предполагается, что с её помощью россияне смогут удалённо подтверждать личность в банках, открывать счета, брать кредиты и переводить деньги.
Через год после запуска системы, ко 2 июля 2019 года, только четыре банка начали оказывать услуги с использованием биометрии — «Совкомбанк», «Хоум кредит», «Почта банк» и «Тинькофф банк». При этом дистанционно отказаться от всех продуктов можно было только в «Тинькофф банке» и «Совкомбанке».
Создатели системы Центробанк и «Ростелеком» работают над расширением применения биометрии. Так, в феврале 2020 года «Ростелеком» и банк «Русский стандарт» запустили оплату с помощью технологии распознавания лица в сети кофеен CoffeeBean. Для этого нужно посмотреть в камеру около кассы.
У меня Тинькофф и Сбер, хоть одну причину назовите, почему стоит тут открыть счёт. Переводы платные, бонусы ни о чем
Комментарий удален
Почему удалили мой комментарий что всем похуй? В чем тут нарушение правил? Я высказал мнение что всем похуй где он откроет счет.
Куда мазок отправлять
А при получении карты в отделении теперь надо будет харкнуть в пакетик.
Через неделю: взятие кредитов мошенниками на чужие имена увеличилось в 100500 раз.
Только хотел об этом написать. Тут и другой аспект:
открывать накопительные счета и вклады
банк забирает себе деньги, а на просьбу отдать делает каменное лицо и заявляет, что впервые вас видит. Ваши действия?
Ну это реальный прогресс. Другое дело, зачем вообще нужна биометрия, если ты уже имеешь где-то открытый счет
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