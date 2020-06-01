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Финансы
Лиана Липанова
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«Тинькофф» предложил новым клиентам цифровую карту без идентификации — для её открытия нужен только номер Материал редакции

От классического электронного кошелька продукт отличается тем, что идентификацию можно будет завершить и получить обычную банковскую карту.

  • «Тинькофф» предложил новым клиентам открыть цифровую карту в формате электронного кошелька без полной идентификации — понадобится только номер телефона. Об этом vc.ru рассказал представитель банка.
  • У таких карт будут ограничения — держать на счёте можно до 15 тысяч рублей, тратить за одну операцию — столько же, а в месяц — до 40 тысяч рублей. Если указать паспортные данные, то лимит увеличится до 60 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. «Также клиенту станут доступны и другие операции: переводы с карты или счета и снятие наличных до 40 тысяч рублей в месяц», — добавил представитель «Тинькофф».
  • Подать заявку на открытие карты можно через специальный сайт. Затем необходимо установить приложение, авторизоваться с помощью номера телефона и привязать счёт к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Пополнить кошелёк можно переводом с другой карты или счёта, а затем расплачиваться ей за онлайн-покупки по реквизитам или офлайн.
  • От классического электронного кошелька продукт отличается тем, что в будущем идентификацию можно будет завершить и сделать цифровую карту обычной банковской, объясняет РБК. Кроме того, открыть цифровую карту «Тинькофф» смогут те, кто не являлся до этого клиентом банка — обычно продукт предлагается в дополнение к физической карте.
  • «Промсвязьбанк» также планирует предложить клиентам электронный кошелек без идентификации, пишет издание со ссылкой на представителя банка.
  • Как указывает РБК, основные игроки на российском рынке электронных кошельков — «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и другие. Банки обычно пользуются таким форматом для предоплаченных карт, например, подарочных.
  • ЦБ разрешил банкам удалённо открывать счета новым клиентам без идентификации в отделении в середине апреля из-за пандемии, но только для «социально значимых платежей» — алиментов, пенсий, стипендий и других. По данным на 8 мая, ни один из крупнейших банков не предоставил такую услугу. По мнению экспертов, регулятор не предоставил чёткого описания процедуры, и банки не хотят рисковать из-за антиотмывочного законодательства.

#новость #банки #тинькофф #промсвязьбанк

Лиана Липанова
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6 комментариев
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Andre Macareno

7

Осталось добавить в интерфейс карту и сервис «Тинькофф Закладки» готов

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vic buynoff

2

Красавчики!

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Ivano Digital

0

Наконец-то кто-то прозрел, что чем проще процесс активации пользователей, тем выше конверсия. Пользователей вначале нужно заманить в свою экосистему, а лишь затем монетизировать через персонализацию. Гроу-Маркетинг наконец-то пришел в России! УРА!

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Alex Cox

Ivano
1

Законы не так давно поменялись, вирт. карты относительно недавно стало можно использовать в офлайне — через apple и google pay. Нормальные карты как нельзя было без личной встречи выдавать, так и осталось.

Банковского счета у таких карт не будет, это просто очередной "кошелек".

Маркетологи, блин

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Saucedo Puetz

0

А номер телефона это неполная конечно

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Anna Loginovskaya

0

Либо вы указали не ту ссылку, либо тинькоф не потрудился сделать отдельную страницу с отдельными условиями по этой виртуальной карте, что вообще никак не помогает конверсии

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