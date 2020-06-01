Дарина Фролова

«Если вас двое, то вы в 10 раз сильнее»: интервью с президентом «Клуба 500» Дмитрием Портнягиным

В условиях финансового кризиса эта идея приобретает особый смысл. Пока все паникуют, скупают валюту и совершают прочие…