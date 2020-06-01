От классического электронного кошелька продукт отличается тем, что идентификацию можно будет завершить и получить обычную банковскую карту.
- «Тинькофф» предложил новым клиентам открыть цифровую карту в формате электронного кошелька без полной идентификации — понадобится только номер телефона. Об этом vc.ru рассказал представитель банка.
- У таких карт будут ограничения — держать на счёте можно до 15 тысяч рублей, тратить за одну операцию — столько же, а в месяц — до 40 тысяч рублей. Если указать паспортные данные, то лимит увеличится до 60 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. «Также клиенту станут доступны и другие операции: переводы с карты или счета и снятие наличных до 40 тысяч рублей в месяц», — добавил представитель «Тинькофф».
- Подать заявку на открытие карты можно через специальный сайт. Затем необходимо установить приложение, авторизоваться с помощью номера телефона и привязать счёт к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Пополнить кошелёк можно переводом с другой карты или счёта, а затем расплачиваться ей за онлайн-покупки по реквизитам или офлайн.
- От классического электронного кошелька продукт отличается тем, что в будущем идентификацию можно будет завершить и сделать цифровую карту обычной банковской, объясняет РБК. Кроме того, открыть цифровую карту «Тинькофф» смогут те, кто не являлся до этого клиентом банка — обычно продукт предлагается в дополнение к физической карте.
- «Промсвязьбанк» также планирует предложить клиентам электронный кошелек без идентификации, пишет издание со ссылкой на представителя банка.
- Как указывает РБК, основные игроки на российском рынке электронных кошельков — «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и другие. Банки обычно пользуются таким форматом для предоплаченных карт, например, подарочных.
- ЦБ разрешил банкам удалённо открывать счета новым клиентам без идентификации в отделении в середине апреля из-за пандемии, но только для «социально значимых платежей» — алиментов, пенсий, стипендий и других. По данным на 8 мая, ни один из крупнейших банков не предоставил такую услугу. По мнению экспертов, регулятор не предоставил чёткого описания процедуры, и банки не хотят рисковать из-за антиотмывочного законодательства.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u043f\u0440\u043e\u043c\u0441\u0432\u044f\u0437\u044c\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0430\u043d\u043a\u0438"],
"comments": 6,
"likes": 4,
"favorites": 1,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 131045,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Mon, 01 Jun 2020 12:21:00 +0300",
"is_special": false }
Andre Macareno
Осталось добавить в интерфейс карту и сервис «Тинькофф Закладки» готов
vic buynoff
Красавчики!
Ivano Digital
Наконец-то кто-то прозрел, что чем проще процесс активации пользователей, тем выше конверсия. Пользователей вначале нужно заманить в свою экосистему, а лишь затем монетизировать через персонализацию. Гроу-Маркетинг наконец-то пришел в России! УРА!
Alex CoxIvano
Законы не так давно поменялись, вирт. карты относительно недавно стало можно использовать в офлайне — через apple и google pay. Нормальные карты как нельзя было без личной встречи выдавать, так и осталось.
Банковского счета у таких карт не будет, это просто очередной "кошелек".
Маркетологи, блин
Saucedo Puetz
А номер телефона это неполная конечно
Anna Loginovskaya
Либо вы указали не ту ссылку, либо тинькоф не потрудился сделать отдельную страницу с отдельными условиями по этой виртуальной карте, что вообще никак не помогает конверсии