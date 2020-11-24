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Таня Боброва
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Акции Ozon выросли на 40% после начала торгов на Nasdaq Материал редакции

На IPO компания предложила инвесторам 33 млн американских депозитарных расписок общей стоимостью почти $1 млрд.

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Российский интернет-магазин Ozon провёл первое публичное размещение (IPO) на Nasdaq. Ритейлер начал торги под тикером «OZON».

На 21:13 мск акции Ozon подорожали на 42,9% и стояли $42,85 за штуку. Позднее стоимость ценных бумаг немного снизилась, но осталась выше $40 за штуку.

Запланированная цена размещения — $30 за штуку. Первоначально Ozon хотел продавать бумаги по $22,5-27,5 за штуку, но 23 ноября пересмотрел цену в сторону повышения. Компания рассчитывает привлечь $990 млн.

Знакомый с ходом сделки источник vc.ru оценивал рыночную капитализацию компании в $6,2 млрд с учётом изменений цены акции, увеличения объёма, конвертируемых займов и опционов.

Вечером 24 ноября торги бумагами Ozon также начались на Московской бирже: на старте акции стоили 2674 рубля за штуку, а на максимуме — 3192 рубля. Мосбиржа открыла торги раньше, а торги на Nasdaq были отложены на несколько часов.

Двойной листинг (размещение на двух биржах одновременно) нужен для включения в фондовый индекс MSCI, что позволяет расширить базу инвесторов: индексы привлекают пассивные фонды, которые обычно покупают акции компаний из индекса, объяснил аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин.

Кроме этого, так акции доступны для неквалифицированных инвесторов, отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Торги начались по верхней границе стоимости, но оценить справедливость цены сложно, особенно с учётом переподписки на IPO, рассуждает Либин. По словам Русецкого, 20-кратная переподписка показывает, что рынок хочет и ищет истории роста, которых мало в России.

«Все, кто может показать рост больше 20% в год ближайшие пять лет, могут рассчитывать на щедрую оценку», — заключил Русецкий.

Успех IPO Ozon может подтолкнуть и другие российские маркетплейсы к публичному размещению. Вряд ли картину правильно экстраполировать на иные сектора экономики, ибо привлекательность и ажиотаж здесь в первую очередь связаны со спецификой деятельности Ozon, а не с размещением как таковым.

Алексей Павлов
главный аналитик «Открытие брокера» по российскому рынку

В дальнейшем рост или падение акций Ozon зависит от трёх основных факторов, считает Либин:

  1. От включения в фондовые индексы.
  2. Ситуации на рынке. В 2020 году интернет-компании и онлайн-торговля хорошо росли, одним из толчков к развитию стала пандемия и самоизоляция. «На их фоне Ozon разместился удачно».
  3. Результатов бизнеса в будущем и поведения конкурентов — Wildberries, «Яндекс.Маркета» и других.

Основные акционеры Ozon — АФК «Система» с 45,2% акций после конвертации и фонды Baring Vostok с 45,1% акций, сообщала компания в проспекте к IPO.

В АФК «Система» уточнили, что после завершения размещения общая доля владения компании в ритейлере составит 33,1%.

«За 21 год с момента нашей инвестиции Ozon прошёл долгий путь от маленького онлайн-книжного с большими амбициями до ведущего игрока на рынке электронной коммерции в России», — прокомментировали в Baring Vostok, который впервые инвестировал в компанию в 1999 году.

Ведущие организаторы IPO Morgan Stanley и Goldman Sachs, среди других организаторов также «Ренессанс Капитал», Citigroup, UBS, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». У андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн дополнительных акций по цене размещения и со скидками.

Коротко про бизнес Ozon

Основанный в 1998 году Ozon — один из лидеров рынка интернет-торговли в России, размер которого составил 2 трлн рублей в 2019 году и 1,65 трлн рублей за шесть месяцев 2020 года, по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли и «Сбербанка».

По собственным данным, за январь-сентябрь 2020 года оборот Ozon достиг 121,56 млрд рублей — это на 142% больше, чем годом ранее. Количество активных покупателей — 11,4 млн, а продавцов — более 18 тысяч на конец сентября.

Помимо маркетплейса компания развивает сервисы: карту Ozon.Card с кэшбеком (ритейлер выдал 175 тысяч карт на конец второго квартала 2020 года), подписку Ozon.Premium (300 тысяч подписчиков на ноябрь 2019 года), сервис бронирования билетов Ozon.Travel.

Компания также раскрыла ключевые финансовые показатели:

  • Выручка за полгода 2020 года — 66,59 млрд рублей против 35,15 млрд рублей годом ранее.
  • Убыток — 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.

Основной конкурент Ozon в России — Wildberries (оборот 285,6 млрд рублей за январь-сентябрь, 34 млн зарегистрированных пользователей).

«В ближайшей перспективе мы продолжим нести…
Ключевые финансовые показатели, сильные стороны и основные риски.
vc.ru

Материал подготовлен при участии Альберта Хабибрахимова.

#новость #ozon #ipo

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53 комментария
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Даниил Пискурёв

39

Думаю будет актуально)

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semen matrasov

Даниил
6

Закупился на хаях, прокатился на уях)

Ответить

reutanton

semen
0
Ответить

Владимир Федин

18

Дивный мир, в котором прибыль полностью перестала интересовать инвесторов. Убыточная компания продаётся за хуллиарды долларов. В "Силиконовой долине" есть отличный фрагмент на эту тему:

Ответить

Дмитрий Мантис

Владимир
11

Ну дык ффондовый рынок отражает надежды, а не реалии. На фоне теслы озон это цветочки.

Ответить

Всероссийский нос

Владимир
3

Не убыточная, а активно растет :D

Ответить

Timofey Dyrin

Всероссийский
0

Планово убыточная. Это хитрый план. Мудрые инвесторы все прекрасно понимают

Ответить

Yarro S

Владимир
2

«Убыточная» - это если считать инвестиции в R&D убытком, а стоимость бренда и имиджа - нулевой. О дивные правила бухгалтерской отчётности 1970х.

Ответить

Sergei Timofeyev

Владимир
0

Свою бывшую работу узнал

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Владимир
0

Только дилетанты сетуют, что какие-то акции "недооценены" или "переоценены" по прибыли.
Нубы, на бирже мы торгуем ожиданиями и рисками, но никак не фактическими показателями прибыли.
Главное- рост сектора, где работает компания и доля компании в этом секторе

Ответить

BearStrikesBack

15

*Дам комментам настояться*

Ответить

Andre Macareno

7

He bought?

Ответить

Alexandr Simonov

Andre
0

What are you?

Ответить

Dmitriy Blazhennov

1

Ага, уже 41.75))) все кто по 30 взял уже фиксируют прибыль

Ответить

Pavel Voronkov

Dmitriy
2

По $30 их никто не брал, они стартовали по $42.49

Ответить

Sergey Burmistrov

Pavel
5

Зачем вы пишете, если совершенно не разбираетесь в вопросе? Тому кто подавал заявку на ipo им достались по 30.

Ответить

BearStrikesBack

Sergey
1

Фонды, получившие их по подписке, не могут их сейчас же продать по 42. Там есть определенный лок в соглашении. Толку от того, что им по 30 начислили?

Ответить

Sergey Burmistrov

BearStrikesBack
1

К вам такой же вопрос, зачем вы пишете, если не разбираетесь? Не уверен насчёт фондов (но предполагаю, что вы тоже тут не правы), но физ. лица также могли участвовать в ipo, они уже получили свои акции и могут их свободно продать.

Ответить

BearStrikesBack

Sergey
0

Куда мне до вас, считающего, что IPO - это просто начало торговли новым тикером в какой-нибудь кухоньке)))

Ответить

Sergey

BearStr…
0

Только не на кухоньке, а на бирже.

Ответить

Pavel Voronkov

Sergey
3

В свободном обращении их не было по цене в 30.  Ниже все написали, поэтому никто там +40% не фиксирует. Так понятно?

Ответить

Petr Vasiliev

Pavel
0

Купил в ВТБ на размещении по 2277₽, продал по 3170₽. Итого +39%

Ответить

Sergey Burmistrov

Pavel
–1

См. мой ответ выше.

Ответить

Евгений Кондратенко

Pavel
1

Для тех, кто опоздал с заявкой на ipo, они стартовали с 34.2 и был резкий скачок до 40, после которого последовал спад. Это сейчас они потихоньку до 42 +- добрались.

Ответить

Sergei Timofeyev

Pavel
1

42.3, если быть точным.

Ответить

Pavel Voronkov

Sergei
0

Так точно, Сэр!

Ответить

Sergei Timofeyev

Pavel
0

Используйте трейдингвью ) Там всё прекрасно видно

Ответить

Люц Шнайдер

Pavel
0

+23% на Nasdaq. О чём вы вообще? Вон ниже вам написали со скольки стартовал.

Ответить

Артем Павлючук

Dmitriy
2

Вижу очень интересно смотреть на рост акций, когда в этом нихера не понимаешь и не участвуешь. Фиксируют прибыль... лол..

Ответить

Niko

1

Отказался от озона в сторону wb, когда первый начал чудить, введя комиссию за выдачу товара в пунктах выдачи.

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

Niko
2

wb товар палетами теряют, потом месяцами найти не могут

Ответить

Nikolay Safronov

Niko
0

А что, где-то можно приходить просто так и забирать заказ не платя за него?

Ответить

Niko

Nikolay
0

доп. плата к сумме товара
https://vc.ru/trade/57495-ozon-otmenil-besplatnuyu-dostavku-dlya-vseh-i-perenes-ee-v-platnuyu-podpisku-ozon-premium-za-1599-rubley-na-polgoda

Ответить

Nikolay Ganin

Niko
2

Это пост от 2019 года.
У нас уже давно бесплатная доставка в пункты выдачи.

Ответить

BearStrikesBack

Nikolay
0

О, Николай, а что там с вашей картой? Говорят, вы в одностороннем порядке проценты с кешбеком порезали?

Ответить

Nikolay Ganin

BearStr…
0

5% за покупки на Ozon.
Так было и раньше

Ответить

Timofey Dyrin

Nikolay
0

Да, тогда вы знатно лоханулись.

Ответить

Дмитрий Мантис

Niko
0

У меня в городе озон вообще плох стал, просто не дает доставить что-либо больше бандероли. В вб вот даже мебель бесплатно доставляют, пока что разборную, но все же.

Ответить

Никита Красюк

1

Втб как обычно.

Ответить

Alexander Zinovkin

1

Чем больше шкаф - тем громче падает)

Ответить

eugene

1

ждем слива от безлокапных мартышек из пенькова

Ответить

Николай Западный

0

Вангую
В перспективе не взлетит, а почему? Доходов нет, от слова совсем

Ответить

Кирилл Макеев

0

OZON на ММВБ уже торгуется
https://www.moex.com/n31305/?nt=106
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=OZON

25-го это торжественная церемония

Ответить

Jack Sparrow

0

+38% на NASDAQ

Ответить

Sergey Burmistrov

0

Он уже торгуется на мосбирже и прибывали почти 50% к цене размещения.

Ответить

Артем Богданов

0

Исторически IPO в США, если продавать их в первый же день, дают двузначную доходность. Но хаотичная аллокация не позволяет на этом зарабатывать. А на горизонте 3-5 лет бумаги, взятые на IPO, проигрывают рынку.

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Посмотрим, что будет на конец торгов. Пока очень вяло вниз падает.

Ответить

Yuri Ahmedov

0
Ответить

Ilya Z

0

русская компания, ведущая бизнес в России, торгуется на американском рынке, кто-то забугром считает Озон русским Амазоном видимо.

Ответить

Люц Шнайдер

Ilya
0

Они и в России торгуются.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Ilya
0

Мать и Дитя недавно начал торговаться на ММВБ, но с 2012го акции в Лондоне. 

Ответить

Люц Шнайдер

0

Сегодня вообще всё росло активно. Я вот наконец-то AAL закрыл. А Ozon молодцы.

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