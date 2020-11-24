На IPO компания предложила инвесторам 33 млн американских депозитарных расписок общей стоимостью почти $1 млрд.

В закладки Слушать

Российский интернет-магазин Ozon провёл первое публичное размещение (IPO) на Nasdaq. Ритейлер начал торги под тикером «OZON».

На 21:13 мск акции Ozon подорожали на 42,9% и стояли $42,85 за штуку. Позднее стоимость ценных бумаг немного снизилась, но осталась выше $40 за штуку.

Запланированная цена размещения — $30 за штуку. Первоначально Ozon хотел продавать бумаги по $22,5-27,5 за штуку, но 23 ноября пересмотрел цену в сторону повышения. Компания рассчитывает привлечь $990 млн.

Знакомый с ходом сделки источник vc.ru оценивал рыночную капитализацию компании в $6,2 млрд с учётом изменений цены акции, увеличения объёма, конвертируемых займов и опционов.

Вечером 24 ноября торги бумагами Ozon также начались на Московской бирже: на старте акции стоили 2674 рубля за штуку, а на максимуме — 3192 рубля. Мосбиржа открыла торги раньше, а торги на Nasdaq были отложены на несколько часов.

Двойной листинг (размещение на двух биржах одновременно) нужен для включения в фондовый индекс MSCI, что позволяет расширить базу инвесторов: индексы привлекают пассивные фонды, которые обычно покупают акции компаний из индекса, объяснил аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин.

Кроме этого, так акции доступны для неквалифицированных инвесторов, отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Торги начались по верхней границе стоимости, но оценить справедливость цены сложно, особенно с учётом переподписки на IPO, рассуждает Либин. По словам Русецкого, 20-кратная переподписка показывает, что рынок хочет и ищет истории роста, которых мало в России.

«Все, кто может показать рост больше 20% в год ближайшие пять лет, могут рассчитывать на щедрую оценку», — заключил Русецкий.

Успех IPO Ozon может подтолкнуть и другие российские маркетплейсы к публичному размещению. Вряд ли картину правильно экстраполировать на иные сектора экономики, ибо привлекательность и ажиотаж здесь в первую очередь связаны со спецификой деятельности Ozon, а не с размещением как таковым. Алексей Павлов

главный аналитик «Открытие брокера» по российскому рынку

В дальнейшем рост или падение акций Ozon зависит от трёх основных факторов, считает Либин:

От включения в фондовые индексы. Ситуации на рынке. В 2020 году интернет-компании и онлайн-торговля хорошо росли, одним из толчков к развитию стала пандемия и самоизоляция. «На их фоне Ozon разместился удачно». Результатов бизнеса в будущем и поведения конкурентов — Wildberries, «Яндекс.Маркета» и других.



Основные акционеры Ozon — АФК «Система» с 45,2% акций после конвертации и фонды Baring Vostok с 45,1% акций, сообщала компания в проспекте к IPO.

В АФК «Система» уточнили, что после завершения размещения общая доля владения компании в ритейлере составит 33,1%.

«За 21 год с момента нашей инвестиции Ozon прошёл долгий путь от маленького онлайн-книжного с большими амбициями до ведущего игрока на рынке электронной коммерции в России», — прокомментировали в Baring Vostok, который впервые инвестировал в компанию в 1999 году.

Ведущие организаторы IPO Morgan Stanley и Goldman Sachs, среди других организаторов также «Ренессанс Капитал», Citigroup, UBS, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». У андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн дополнительных акций по цене размещения и со скидками.

Коротко про бизнес Ozon

Основанный в 1998 году Ozon — один из лидеров рынка интернет-торговли в России, размер которого составил 2 трлн рублей в 2019 году и 1,65 трлн рублей за шесть месяцев 2020 года, по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли и «Сбербанка».

По собственным данным, за январь-сентябрь 2020 года оборот Ozon достиг 121,56 млрд рублей — это на 142% больше, чем годом ранее. Количество активных покупателей — 11,4 млн, а продавцов — более 18 тысяч на конец сентября.

Помимо маркетплейса компания развивает сервисы: карту Ozon.Card с кэшбеком (ритейлер выдал 175 тысяч карт на конец второго квартала 2020 года), подписку Ozon.Premium (300 тысяч подписчиков на ноябрь 2019 года), сервис бронирования билетов Ozon.Travel.

Компания также раскрыла ключевые финансовые показатели:

Выручка за полгода 2020 года — 66,59 млрд рублей против 35,15 млрд рублей годом ранее.

Убыток — 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.



Основной конкурент Ozon в России — Wildberries (оборот 285,6 млрд рублей за январь-сентябрь, 34 млн зарегистрированных пользователей).

Материал подготовлен при участии Альберта Хабибрахимова.