Бензин в США превысил отметку в $4 впервые с 2008 года. Со стороны кажется, что АЗС от этого выигрывают, но нет: ответно повышать цены на топливо невыгодно и опасно. С чего получают прибыль заправки и кто из них в будущем рискует закрыться — в конспекте The Hustle.