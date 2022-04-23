«Альфа-банк» предложил клиентам самостоятельно перевести ценные бумаги другим брокерам Статьи редакции
Хотя раньше обещал, что переведёт банк.
- Об этом пишет со ссылкой на компанию. «Альфа-Инвестиции» вместе с банком попали под блокирующие санкции США, 7 апреля в компании сообщили, что сами переведут всех своих клиентов к новому брокеру.
- В банке заявили, что отказались от централизованного перевода иностранных ценных бумаг другим брокерам из-за «санкционных ограничений» и рисков для клиентов.
Последние смогут выбрать любого российского брокера. «Поручения на вывод иностранных ценных бумаг будут поданы до 6 мая. Список всех активных участников торгов на российских биржах, за исключением брокеров, попавших под санкции, будет на сайте банка», — рассказали в банке.
Желающие могут оставить ценные бумаги в приложении «Альфа-Инвестиции»: российскими всё ещё можно торговать, а иностранными — если снимут ограничения.
- 1 апреля «Альфа-банк» и два его топ-менеджера зарегистрировали брокера «А-Инвестиции». В середине апреля Центробанк выдал ему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.
Сейчас сроки зависят от украденной суммы.
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«Е*итесь как хотите», заявили в пресс-службе банка.
так это же офигенно в данном случае. Я бы очень хотел выбрать брокера еще во времена ВТБ и хорошо, что Альфа этот выбор предлагает
Вообще, как клиент альфа банка и сервиса альфадирект, могу сказать, что это супер пидорство и кидок, прям, живое воплощение фразы ебитесь как хотите, учитывая срок за который нужно успеть определиться с брокером, открыть брокерский счет и подать заявление. После такого, наступает максимальное разочарование в альфе.
Да мы и вклады сами перенесем бро, не проблема)
Добавьте, пожалуйста, в новость, что это нужно сделать до 23:59 25 апреля.
Чтобы перевести иностранные ценные бумаги к другому брокеру, оставьте заявку в личном кабинете: Ещё → Произвольное поручение → Выбор брокера для перевода иностранных активов. Подать заявку можно до 23:59 понедельника, 25 апреля.
https://alfabank.ru/lp/AI_transfer/
@alfabank
Вы там белены переели в субботу такое присылать?
А в понедельник до полуночи надо всё успеть?
Как мне это блять успеть сделать то?
Ещё → Произвольное поручение → Выбор брокера для перевода иностранных активов
И ниже там такое сообщение:
Обратите внимание!
Направить поручение, используя личный кабинет, вы можете только на ПК под управлением OS Windows 7 и выше или macOS 10.12 и выше.
И что теперь делать
почему об этом приходится узнавать на ЦП, а в официальном приложении никакой информации как и смски от банка?
А им похуй, они на сайте написали же.
Что ж вы не мониторите...)
Правильно Тинькофф сказал : нет ни одного бенефициара этой войны.
Один-то всё-таки ещё есть.
Далеко не один. Война (любая) - хорошая возможность навариться (многими способами, и легальными, и не очень).
даже ядерная, один сплошной профит
И все довольны
Правильнее: недовольных нет
Для некоторых да, профит. Списание всех долгов, резкий статусный рост (тех, кто заранее припасёт статусные вещи - вроде тушёнки, сигарет, спичек).
США
ВПК всех и участников, и даже тех, кто просто рядом стоял, в восторге.
И заказывают шампанское вагонами.
Альфа, вы там совсем ебобо? Сами писали: "Не надо рыпаться, мы все сделаем...", а теперь в последние сутки пишете, что надо быстрее подать заявку.
Они писали что "бережно все перенесут", понимаете бережно.
Это стало последней каплей в моих взаимоотношениях с альфой.
А до этого мне Альфа-Банк предложил самому снять деньги и отнести их в Тинькофф. Может тогда пользователи самостоятельно станут банками?
Ну красавцы чо, не представляю сколько это убытков банку принесло, но если поможет застравшим беженцам из ВТБ то респект
Важная информация о переводе иностранных ценных бумаг
Мы не планируем централизованно переводить иностранные ценные бумаги клиентов Альфа-Банка к другому отдельно выбранному брокеру или брокерам. Мы проанализировали все сценарии и пришли к выводу, что это невозможно ввиду санкционных ограничений.
Вы можете самостоятельно выбрать любого российского брокера и перевести к нему свои иностранные ценные бумаги. Инструкция, как это сделать, и список всех российских брокеров — активных участников торгов есть на сайте 📲
Ценные бумаги можно оставить в Альфа-Инвестициях. Российскими ценными бумагами можно будет торговать без ограничений, иностранными — когда санкционные ограничения снимут.
Какая там комиссия за перевод? 1000 рублей за позицию?
Просто на33али на клиентов дав полтора дня на всё. Ещё и непонятно платно ли это, если да, то просто двойной кидок и гори в аду эта помойка.
Это ужасная новость
Не договорились ни с каким из брокеров, и значит говорят, делайте всё сами, ещё и до 6 мая
Небось, надо личное присутствие теперь. Сдать кучу документов новому брокеру опять по новой
Ну это свинство, Альфабанк!
Это запомнится вам надолго!
Сколько будет стоить перевод этих инвестиций теперь? Кто куда собрался уже?
Сказали от 100 до 1000 рублей за эмитента