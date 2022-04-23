Финансы
Рая Хачатрян

«Альфа-банк» предложил клиентам самостоятельно перевести ценные бумаги другим брокерам Статьи редакции

Хотя раньше обещал, что переведёт банк.

  • Об этом пишет со ссылкой на компанию. «Альфа-Инвестиции» вместе с банком попали под блокирующие санкции США, 7 апреля в компании сообщили, что сами переведут всех своих клиентов к новому брокеру.
  • В банке заявили, что отказались от централизованного перевода иностранных ценных бумаг другим брокерам из-за «санкционных ограничений» и рисков для клиентов.

  • Последние смогут выбрать любого российского брокера. «Поручения на вывод иностранных ценных бумаг будут поданы до 6 мая. Список всех активных участников торгов на российских биржах, за исключением брокеров, попавших под санкции, будет на сайте банка», — рассказали в банке.

  • Желающие могут оставить ценные бумаги в приложении «Альфа-Инвестиции»: российскими всё ещё можно торговать, а иностранными — если снимут ограничения.

  • 1 апреля «Альфа-банк» и два его топ-менеджера зарегистрировали брокера «А-Инвестиции». В середине апреля Центробанк выдал ему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

#новость #альфабанк

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Скорый шар

«Е*итесь как хотите», заявили в пресс-службе банка.

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Дима Коренев

так это же офигенно в данном случае. Я бы очень хотел выбрать брокера еще во времена ВТБ и хорошо, что Альфа этот выбор предлагает

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Vlad Limbo

Вообще, как клиент альфа банка и сервиса альфадирект, могу сказать, что это супер пидорство и кидок, прям, живое воплощение фразы ебитесь как хотите, учитывая срок за который нужно успеть определиться с брокером, открыть брокерский счет и подать заявление. После такого, наступает максимальное разочарование в альфе.

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Onetwo Threefour

Да мы и вклады сами перенесем бро, не проблема)

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Vlad Limbo

Добавьте, пожалуйста, в новость, что это нужно сделать до 23:59 25 апреля.

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Роман Рабочий

Чтобы перевести иностранные ценные бумаги к другому брокеру, оставьте заявку в личном кабинете: Ещё → Произвольное поручение → Выбор брокера для перевода иностранных активов. Подать заявку можно до 23:59 понедельника, 25 апреля.
 https://alfabank.ru/lp/AI_transfer/

@alfabank

Вы там белены переели в субботу такое присылать?
А в понедельник до полуночи надо всё успеть?
Как мне это блять успеть сделать то?

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Алексей Кудасов

Ещё → Произвольное поручение → Выбор брокера для перевода иностранных активов
И ниже там такое сообщение:

Обратите внимание!
Направить поручение, используя личный кабинет, вы можете только на ПК под управлением OS Windows 7 и выше или macOS 10.12 и выше.

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умный человек

И что теперь делать

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Алексей Кудасов

почему об этом приходится узнавать на ЦП, а в официальном приложении никакой информации как и смски от банка?

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Роман Рабочий

А им похуй, они на сайте написали же.
Что ж вы не мониторите...)

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Тогдашний бокал

Правильно Тинькофф сказал : нет ни одного бенефициара этой войны.

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From Siberia to London

Один-то всё-таки ещё есть.

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leo krich

Далеко не один. Война (любая) - хорошая возможность навариться (многими способами, и легальными, и не очень).

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madkliq

даже ядерная, один сплошной профит

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умный человек

И все довольны

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Valeryi

Правильнее: недовольных нет

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leo krich

Для некоторых да, профит. Списание всех долгов, резкий статусный рост (тех, кто заранее припасёт статусные вещи - вроде тушёнки, сигарет, спичек).

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Nesterov Igor

США

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Anton T.

ВПК всех и участников, и даже тех, кто просто рядом стоял, в восторге.
И заказывают шампанское вагонами.

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Александр Кадетов

Альфа, вы там совсем ебобо? Сами писали: "Не надо рыпаться, мы все сделаем...", а теперь в последние сутки пишете, что надо быстрее подать заявку.

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Роман Рабочий

Они писали что "бережно все перенесут", понимаете бережно.
Это стало последней каплей в моих взаимоотношениях с альфой.

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Кипарис Барбос

А до этого мне Альфа-Банк предложил самому снять деньги и отнести их в Тинькофф. Может тогда пользователи самостоятельно станут банками?

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Дима Романофф

Ну красавцы чо, не представляю сколько это убытков банку принесло, но если поможет застравшим беженцам из ВТБ то респект

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Вячеслав Садов

Важная информация о переводе иностранных ценных бумаг

Мы не планируем централизованно переводить иностранные ценные бумаги клиентов Альфа-Банка к другому отдельно выбранному брокеру или брокерам. Мы проанализировали все сценарии и пришли к выводу, что это невозможно ввиду санкционных ограничений.

Вы можете самостоятельно выбрать любого российского брокера и перевести к нему свои иностранные ценные бумаги. Инструкция, как это сделать, и список всех российских брокеров — активных участников торгов есть на сайте 📲

Ценные бумаги можно оставить в Альфа-Инвестициях. Российскими ценными бумагами можно будет торговать без ограничений, иностранными — когда санкционные ограничения снимут.

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n17605369

Какая там комиссия за перевод? 1000 рублей за позицию?

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Максим Иванов

Просто на33али на клиентов дав полтора дня на всё. Ещё и непонятно платно ли это, если да, то просто двойной кидок и гори в аду эта помойка.

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Madina Djalilova

Это ужасная новость
Не договорились ни с каким из брокеров, и значит говорят, делайте всё сами, ещё и до 6 мая
Небось, надо личное присутствие теперь. Сдать кучу документов новому брокеру опять по новой
Ну это свинство, Альфабанк!
Это запомнится вам надолго!

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Anton K

Сколько будет стоить перевод этих инвестиций теперь? Кто куда собрался уже?

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Iskandar Shabaev

Сказали от 100 до 1000 рублей за эмитента

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