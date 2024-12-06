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Евгения Евсеева
Еда

Новым владельцем «Балтики» стала «ВГ Инвест», принадлежащая вице-президенту пивоваренной компании

Carlsberg продала «Балтику« в начале декабря 2024-го.

  • Об этом пишут «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ. По ним 98,95% доли компании перешли «ВГ Инвест», а ещё 1,35% — «Хоппи Юнион», принадлежавшей раньше шведской структуре Carlsberg. Сейчас ею владеет «ВГ Инвест».
  • «ВГ Инвест» зарегистрирована в августе 2024 года. Её гендиректор, согласно базе «Контур.Фокус», — Егор Гусельников. Так зовут вице-президента по продажам «Балтики».
  • Гусельников также совладелец и гендиректор зарегистрированного в июле 2024-го «Центра развития пивоварения». Второй совладелец этой компании — Александр Толмачев. Согласно профилю Толмачева в LinkedIn, он работал в Heineken, писало Reuters.
Источник: «Балтика»
Источник: «Балтика»
  • О том, что Carlsberg договорилась с частными инвесторами о продаже российского бизнеса, в начале декабря 2024 года сообщили источники «Ведомостей». Одним из инвесторов станет президент «Балтики» Таймураз Боллоев, утверждали два источника.
  • 2 декабря 2024 года президент России Владимир Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. По словам юристов, это открыло юридическую возможность для продажи или иных сделок с активами пивоваренной компании. В том же месяце Carlsberg сообщила о продаже производителя пива топ-менеджменту.
  • Carlsberg объявила об уходе из России весной 2022 года. Летом 2023 года Путин передал российские активы группы во временное управление Росимуществу. Carlsberg называла передачу «Балтики» в госуправление «неожиданной», поскольку уже подписала соглашение о её продаже, и оценивала убыток от этого шага в 624 млрд рублей.
  • «Балтика» основана в 1990 году. У компании есть заводы в восьми городах России, а среди брендов — «Балтика», «Арсенальное», «Невское», Zatecky Gus и прочие. Carlsberg Group стала владельцем 100% «Пивоваренной компании “Балтика”» в 2012 году.

#новости #балтика #carlsberg

5 комментариев
Покушай булочек

Я тоже владелец Балтики, 3 бутылки стоят в холодильнике

1
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Sergei Timofeyev

А нет ли тут коррупционной составляющей? Я вижу, что комплаенс нарушен так, что это даже никто не скрывает.

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Крафтовый Душнила

Есть мнение, что без "коррупционной составляющей" у нас ни одно дело не делается

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